Fischsterben: Verwarnung für Fabrik-Angestellte

In Pasewalk ist am Montag der Prozess um das Fischsterben bei der Bio-Ethanolfabrik Anklam im Sommer 2015 mit zwei Freisprüchen und einer Verwarnung zu Ende gegangen. Das Amtsgericht sprach einen 32-jährigen Mitarbeiter der fahrlässigen Gewässerverunreinigung schuldig. Der stellvertretende Meister habe sich nach der Revision nicht ausreichend von der Sicherheit der Anlage überzeugt, so die Richterin.

Straffrei für ein Jahr oder 3.600 Euro Geldstrafe

Der Mann hatte sich nach Ansicht der Richterin nicht richtig davon überzeugt, ob alle Hähne oder Klappen nach einer Revision der Produktions-Anlage geschlossen waren. Dafür wurde er verwarnt. Sollte er innerhalb eines Jahres keine Straftat begehen, wird im die sonst fällige Geldstrafe von 3.600 Euro erlassen.

Zwei weitere Mitarbeiter freigesprochen

Der ehemalige Produktionsleiter und ein Anlagenfahrer trifft nach Ansicht des Amtsgerichts keine Schuld. Beide hätten, nachdem auf dem Firmengelände Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, sofort die Weisung der Geschäftsführung weitergeben, die Bioethanolanlage hinunterzufahren.

18 Tonnen Fisch verendet

Durch die Panne im Sommer 2015 waren mehr als 112.000 Liter Alkohol aus einem Produktionstank vom Betriebsgelände in die Peene gelangt. Durch die hohe Alkoholkonzentration sollen rund 18 Tonnen Fisch verendet sein.

