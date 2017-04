Finanzministerium: Bei Kommunalhilfen getrickst?

Stand: 27.04.2017 07:42 Uhr

Das SPD-geführte Finanzministerium hat den Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern offenbar über Jahre hinweg Millionen-Summen vorenthalten und durch fragwürdige Berechnungsmethoden die Finanzsituation in den Gemeinden verschärft. Das geht aus einem neuen Experten-Gutachten hervor, das NDR 1 Radio MV vorliegt. Demnach mussten die Kommunen seit 2006 jährlich auf bis zu 50 Millionen Euro Landeshilfen verzichten.

Zweifel an Geradlinigkeit des Ministeriums

Das "Folge-Gutachten" des Leipziger Finanzwissenschaftlers Prof. Thomas Lenk im Auftrag des Innenministeriums sorgt bei den Kommunen und ihren Spitzenverbänden für Zündstoff. Denn dieses zweite Sonder-Gutachten zu den Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen lässt Zweifel an der Geradlinigkeit des Ministeriums erkennen. Bei den Kommunen ist längst von "Schummeleien" die Rede.

Finanzministerium hat Land arm gerechnet

Es geht um den sogenannten Gleichmäßigkeitsgrundsatz, nach dem sich die Kommunalhilfen direkt an der Finanzlage des Landes orientieren. Danach gilt: Steht das Land gut da, profitieren auch die Kommunen. Maßstab für die Berechnung ist die Finanzlage in den "geraden Jahren" wie 2010 oder 2012. In diesen Jahren werden die kommunalen Hilfen für einen Zwei-Jahres-Zeitraum bestimmt. Aus dem Gutachten ergibt sich, dass das Finanzministerium das Land arm gerechnet hat. Vorgezogene und höhere Ausgaben des Landes verringerten in diesen Jahren die Finanzmasse - das führte automatisch auch zu verringerten Hilfen für die Kommunen. Die Gutachter sprechen von einem regelrechten "Muster" und verweisen auf Finanzkurven mit einem regelmäßigen Auf und Ab: In geraden Jahren gingen das Landes-Ausgaben nach oben, in ungeraden Jahren stets nach unten. In dem Gutachten ist von "Verzerrungen" und "Anpassungsbedarfen" die Rede. Denn das Land hätten den Kommunen bei gleichmäßiger Berechnung allein zwischen 2010 und 2014 rund 200 Millionen zusätzlich zahlen müssen.

Bürgermeister fordern ausreichende Finanzierung

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) vermutet absichtsvolles Handeln zum Schaden der Kommunen. Diese Regelmäßigkeiten könnten jedenfalls "kein Zufall" sein. Die Kommunen hätten stets auf die fehlenden Summen hingewiesen. Beyer fordert wie andere Verwaltungschefs in den Kommunen eine ausreichende Finanzierung durch das Land. Das Handeln von Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) sieht er kritisch: "Der Minister sollte endlich auf die Kommunen hören, ich bin es leid, von ihm belehrt zu werden." Das Thema spielte am Abend auch eine Rolle bei einer vom Landrat in Vorpommern-Rügen, Ralf Drescher (CDU), angesetzten Kommunal-Konferenz.

CDU-Fraktionschef: "Fehler müssen ausgeräumt werden"

Der CDU-Landesvorsitzende und Landtagsfraktionschef Vincent Kokert sagte mit Blick auf die falschen Berechnungen, "Fehler müssen ausgeräumt werden". So jedenfalls könne man nicht mit den Kommunen verhandeln. Kokert hatte bei seiner Wahl zum Landesparteichef Anfang des Monats die Zukunft der Kommunal-Finanzen zur Gretchen-Frage in der rot-schwarzen Koalition erklärt. Eine Regelung zulasten der Kommunen sei mit der CDU nicht zu machen.

Ministerium will Berechnungen überarbeiten

Das Finanzministerium erklärte auf Anfrage, "der Gutachter hat Recht mit seiner Feststellung, dass die bisherige Berechnung einseitig ist und Schwächen aufzeigt". Die Unzulänglichkeiten seien bislang weder den Kommunen noch dem Land aufgefallen. "Wir werden die Berechnungen überarbeiten", teilte ein Sprecher mit. Die Kommunen hätten aber keinen Nachteil erlitten, allein seit 2012 seien ihnen Sonderhilfen von über 700 Millionen Euro gewährt worden.

Zusätzliche Mittel gegen Verzicht auf Kritik

In den Kommunen wird diese Aussage kritisch gesehen: Auf reguläre Finanzzuweisungen aus dem Gesetz hätten die Kommunen einen Anspruch. Freiwillig gewährte Sonderhilfen dagegen böten dem Land die Möglichkeit, die kommunale Ebene an die Kandare zu nehmen. So habe sich das Land mit diesen Hilfen ein "Stillschweigen" der kommunalen Spitzenverbände erkauft. Die hatten in der vergangenen Legislaturperiode zugestimmt, auf Kritik am Kurs der Landesregierung zu verzichten.

Konfliktpotential auch innerhalb der Landesregierung

Die ohnehin angespannte Situation zwischen Land und Kommunen wird durch die neusten Feststellungen des Gutachtens weiter verschärft. Die Landesregierung will noch in diesem Jahr die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen neu regeln. Etliche Kommunen befürchten nach der Vorstellung des ersten Gutachtens Anfang März, künftig schlechter gestellt zu werden. Bisher verteilt das Land rund 1,1 Milliarden Euro jährlich. Auch in der Landesregierung sorgt die Frage für Konfliktstoff. Minister Brodkorb soll alles andere als amüsiert über die neuesten Feststellungen des Gutachtens gewesen sein. Die 202-Seiten starke Expertise wurde von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in Auftrag gegeben.

