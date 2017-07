Stand: 26.07.2017 12:48 Uhr

Festnahmen bei Antiterror-Einsatz in Güstrow

In Güstrow (Landkreis Rostock) ist in der Nacht und am Mittwochmorgen ein Großeinsatz der Polizei durchgeführt worden, bei dem mehrere Personen festgenommen wurden. Nach NDR Informationen haben die Verdächtigen einen islamistischen Hintergrund. Bei der Aktion, an der neben Spezialeinsatzkräften auch die Antiterror-Einheit GSG 9 beteiligt war, wurden in Güstrow und Umgebung mehrere Gebäude durchsucht. Nach Angaben der örtlichen Polizei besteht für Anwohner keine Gefahr.

Bundesanwaltschaft äußert sich am frühen Nachmittag

Das Polizeipräsidium Rostock hat den Einsatz bislang nicht bestätigt und auf die Zuständigkeit der Generalbundesanwaltschaft verwiesen. Auch darüber, wieviele Polizisten beteiligt sind, gab es von offizieller Seite keine Auskunft. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sagte NDR 1 Radio MV, dass man sich während des laufenden Einsatzes nicht äußern werde, nähere Einzelheiten aber am frühen Nachmittag bekanntgeben werde. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ist für den Staatsschutz und die innere Sicherheit zuständig. Ermittlungen werden zum Beispiel im Zusammenhang mit politisch motivierten Delikten und bei terroristischen Gewalttaten aufgenommen.

Medien: Wohnungen werden nach Sprengstoff durchsucht

Medienberichten zufolge sollen in Güstrow und in dem Dorf Boldebuck Wohnungen durchsucht worden sein. Dabei sei auch der Munitonsbergungsdienst des Landes im Einsatz gewesen. Ob auch Sprengstoff gefunden wurde, ist noch unklar. Nach NDR Informationen dauerte die Aktion in Boldebuck am Mittwochmittag noch an. Anwohner bestätigten, am frühen Mittwochmorgen zwischen 3 und 4 Uhr durch Lärm und Lichtblitze aus dem Schlaf aufgeschreckt zu sein.

