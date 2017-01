Stand: 05.01.2017 09:40 Uhr

Schweriner Zoo schließt nach Geflügelpest-Fall

Wegen der Geflügelpest ist der Schweriner Zoo am Donnerstagmorgen geschlossen worden. Wie die Leitung des Tierparks mitteilte, wurde der hochansteckende Erreger H5N8 bei einer Schneegans festgestellt. Das Tier war am Sonntag tot auf der Wasservogel-Anlage entdeckt worden. Das Untersuchungsergebnis habe am Mittwochabend vorgelegen. Wie lange der Zoo geschlossen bleibt, sei noch unklar.

Schutzmaßnahmen für Schneegänse nicht möglich

Der Zoo habe bereits seit Ende November seine Vogelbestände in voneinander abgeschottete Einheiten aufgeteilt und größtenteils in festen oder improvisierten Quartieren untergebracht, um eine Ansteckung zu vermeiden, sagte Zoodirektor Tim Schikora. Für die Tiere der Wasservogel-Anlage gebe es aber keine geschlossenen Ställe, da diese Arten den Winter im Freien verbringen.

Zoo ist Sperrbezirk

In einem Geflügel-Zuchtbetrieb werden bei Auftreten der Vogelgrippe vorsorglich alle Tiere getötet. Eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums sagte, in einem Zoo sei der Umgang mit der Seuche aber anders. Der Zoo ist nun Sperrbezirk. Zur Stunde berät dort ein Krisenstab über weitere Maßnahmen. Zoo-Direktor Schikora sagte, dabei werde auch über das Schicksal der übrigen Vögel auf der Teich-Anlage entschieden.

Kontakt zu Wildvögeln?

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es Kontakt zu Wildvögeln gab. Zuvor waren der Tierpark in Sassnitz auf Rügen und in Ueckermünde von der Vogelgrippe betroffen. Die Einrichtung in Ueckermünde wurde nach wenigen Wochen wieder geöffnet. Auch in Hamburg musste der Tierpark Hagenbeck nach einem H5N8-Fall zeitweise schließen.

