Stand: 22.04.2017 09:26 Uhr

Fährbesatzung mit Laserpointer geblendet

In der Nacht zum Freitag ist die Brückenbesatzung eines Fährschiffs in Rostock-Warnemünde durch einen Laserpointer geblendet worden. Ein Verdächtiger sei noch im Tagesverlauf ermittelt worden, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Auf Höhe des Alten Stroms war die Brückenbesatzung der Fähre "Mecklenburg-Vorpommern" beim Auslaufen in Richtung Trelleborg durch den Strahl des Laserpointers massiv behindert worden.

Videos 02:48 min Neue Fähren fördern deutsch-dänischen Austausch 04.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Im Zwei-Stunden-Takt verkehren zwei neue Scandlines-Fährschiffe zwischen Rostock und Gedser. Das freut insbesondere auch die Partnerstädte Rostock und Guldborgsund. Video (02:48 min)

Laser kam aus Haus am Alten Strom

Laut Polizei war der Laser mehrfach für etwa 20 bis 30 Sekunden auf die Brücke gerichtet worden, die zu diesem Zeitpunkt unter anderem mit dem Kapitän und dem Rudergänger besetzt war. Durch die Angaben der Crew konnte die Wasserschutzpolizei das Haus am Alten Strom lokalisieren, aus dem der Pointer eingesetzt worden war.

Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr

Wie ein Sprecher der Landeswasserschutzpolizei mitteilte, ist ein 17-Jähriger tatverdächtig. Der junge Mann werde sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr verantworten müssen. Im Oktober 2015 war ein Mann wegen einer ähnlichen Tat zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt worden.

Weitere Informationen Die Rügenfähre fährt wieder Seit heute Morgen pendelt die Rügenfähre wieder zwischen Stahlbrode und Glewitz. Im vergangenen Jahr zählten die Fährleute von der "Weißen Flotte" rund 150.000 Pkw auf ihren Decks. mehr Kiellegung: Erste Elektrofähre Deutschlands Zwei Stralsunder Firmen haben am Montag die erste vollelektrische Autofähre auf Kiel gelegt. In Deutschland wird das solar- und batteriebetriebene Schiff das erste seiner Art sein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.04.2017 | 07:00 Uhr