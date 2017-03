Ex-V-Mann will vor Innenausschuss aussagen

Stand: 27.03.2017 17:52 Uhr

Wende im sogenannten V-Mann-Fall der Rostocker Polizei: Der Betroffene widerspricht der Darstellung des Innenministeriums in Schwerin, er sei im Jahr 2003 und später als Minderjähriger nur Informant, aber kein V-Mann gewesen. In einem Brief an den NDR meint der mittlerweile 29-Jährige: "Ich unterhielt stets einen kontinuierlichen Kontakt zu meinem VP-Führer 'Peter'. Der Kontakt spielte sich fast täglich übers Telefon ab. Alle ein bis zwei Wochen trafen wir uns persönlich, wobei ich für die Mehrzahl der Treffen eine Bezahlung erhielt." Ähnliche Schreiben gingen offenbar auch ans Ministerium und an den Innenexperten der Linksfraktion, Peter Ritter.

Innenstaatssekretär: V-Mann war nur Informant

Innenstaatssekretär Thomas Lenz (CDU) hatte am vergangenen Donnerstag die Sache noch anders dargelegt: Nach einer Sitzung des Innenausschusses im Landtag erklärte er, der Schüler sei kein V-Mann mit festem Auftrag der Polizei gewesen, sondern nur ein Informant, der aus eigenem Antrieb die Ermittler mit Informationen zur Drogenszene an seinem Heimatort beliefert habe. Diese Praxis sei erlaubt und von den Richtlinien gedeckt. Es habe drei Treffen gegeben, bei denen in einem Fall auch eine Summe Bargeld ausgezahlt worden sei.

Eltern waren zunächst nicht eingeweiht

Was die Rolle der Eltern angeht, gleichen sich die Darstellungen des Betroffenen und des Ministeriums: Der Einsatz ist demnach konspirativ ohne Wissen der Eltern erfolgt. Die Mutter habe schließlich von der Tätigkeit für die Polizei erfahren und sofort auf ein Ende der Zusammenarbeit gedrängt. Kurz danach, mit 18 Jahren, sei der junge Mann dann aber regulärer V-Mann geworden. Diese Tätigkeit habe er bis 2014 - also etwa acht Jahre lang - ausgeübt.

Ritter befürwortet Anhörung im Ausschuss

Der Betroffene will jetzt gehört werden. Er will vor dem Innenausschuss des Landtags seine Sicht der Dinge darlegen und die Darstellung der Polizei korrigieren. Der Innenexperte der Linkspartei, Ritter, nennt den Vorschlag eine "sehr interessante Idee". Denn bisher seien den Abgeordneten nur Inhalte der Akten der Rostocker Polizei mitgeteilt worden. Das alles sei dürftig, so Ritter. Deshalb könnte solch ein Auftritt im Innenausschuss "zur Erhellung beitragen".

Mann sitzt in Haft in Süddeutschland

Allerdings stehen einem Erscheinen vor dem Ausschuss einige Steine im Weg. Denn der Betroffene sitzt in Haft. Er wurde im vergangenen Jahr wegen betrügerischen Autohandels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und kam zunächst in die JVA nach Bützow. Dort wurde er von Mithäftlingen wegen seiner Spitzeltätigkeit für die Polizei angegriffen und im Januar zur eigenen Sicherheit in ein Gefängnis nach Süddeutschland verlegt. Sein Anwalt Peter-Michael Diestel sagt, das kriminelle Verhalten sei auch eine Folge seiner früh begonnenen jahrelangen V-Mann-Arbeit für die Polizei. Er sei dadurch auf die schiefe Bahn geraten und brauche jetzt Sicherheit und eine Therapie.

Kritik von Deutscher Kinderhilfe

Am Wochenende sorgte das Vorgehen der Polizei in dem Fall für weitere Kritik. Die Deutsche Kinderhilfe verurteilte den Einsatz Jugendlicher als Informanten. Der Vorstandsvorsitzende Rainer Becker sagte, Informanten seien Menschen, die mit Verdächtigen zu tun haben und bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Informationen abzuschöpfen. Jugendliche dürften nicht dazu verleitet werden, sich in kriminellen Milieus zu bewegen und andere Menschen im Auftrag des Staates auszuspähen und zu verraten. Statt das mögliche Angebot des Jugendlichen anzunehmen, hätte die Polizei das Jugendamt einschalten müssen.

