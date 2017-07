Stand: 13.07.2017 12:24 Uhr

Erstmals Wolf auf dem Darß gesichtet

Ein Urlauber hat den Nachweis geliefert und das Foto eines Wolfes auf dem Darß dem Umweltministerium zur Verfügung gestellt. Das Raubtier hat sich Angaben von Urlaubern schon öfter im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft blicken lassen. Auch das Verhalten von Wildtieren auf der Halbinsel habe darauf hingedeutet.

Backhaus: Vermehrungsrate sehr hoch

Für Umweltminister Till Backhaus (SPD) kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Die jährliche Vermehrungsrate der Raubtiere sei sehr hoch. Insbesondere die großen zusammenhängenden Kernzonenbereiche des Ostzingst böten dem Wolf Rückzugsbereiche, sagte er.

Gefahr für Urlauber?

Als Gefahr für Urlauber wurde der nun gesichtete Wolf nicht eingestuft. Backhaus mahnt jedoch trotzdem zur Vorsicht. Das auf dem Darß fotografierte Tier ergriff kurz nach dem Foto die Flucht, hieß es. Eine typische Reaktion. Experten machen immer wieder darauf aufmerksam, dass sich das größte Raubtier in unseren Breiten eigentlich von Menschen fernhält. Trotzdem bittet Backhaus die Besucher des Nationalparks, aufmerksam zu sein und das Nationalparkamt oder das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie zu informieren, wenn ein Wolf auftaucht. Auch Tierhalter, vor allem Schafhalter, sollten an sichere Zäune denken.

Population des Wolfes steigt kontinuierlich

Dem Ministerium zufolge haben sich seit dem ersten sesshaften Wolf im Land vor elf Jahren inzwischen drei Rudel angesiedelt - in der Lübtheener, Ueckermünder und jüngst in der Kalißer Heide. Bis zum vergangenen Sommer hatten sie insgesamt 36 Welpen. Bisher haben Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern etwa 250 Nutztiere gerissen und weitere fast 100 verletzt.

