Stand: 27.03.2017 08:39 Uhr

Ermittlungen nach Brand in Warener Seniorenheim

In Waren beginnt nach dem Brand in einem Seniorenheim die Suche nach der Brandursache: Experten untersuchen von heute an das Gebäude, um Hinweise auf den Auslöser zu bekommen. Das Feuer in dem Heim der Arbeiterwohlfahrt für Betreutes Wohnen war am Sonnabendnachmittag ausgebrochen. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen ins Krankenhaus gebracht.

Brand im zweiten Stock ausgebrochen

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen und das Feuer zu löschen. Der Brand sei in der Wohnung einer 83-Jährigen im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein durch den Rauchwarnmelder aufmerksam gewordener Pfleger wollte den Brand zunächst mit dem Feuerlöscher bekämpfen. Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers war das aber nicht möglich und der Notruf wurde alarmiert.

Schaden beträgt rund 100.000 Euro

Schließlich brachten die Rettungskräfte und Pfleger alle 92 Bewohner in Sicherheit und die fünf Verletzten ins Krankenhaus. Zwei Etagen des Heims sind nicht mehr nutzbar. Deshalb mussten einige Bewohner bei Angehörigen untergebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Am Montag soll ein Ermittler die Brandursache klären.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.03.2017 | 06:30 Uhr