Denkmal soll an Tornado in Bützow erinnern

Der verherende Tornado vom Mai 2015 hat in Bützow Schäden von knapp fünf Millionen Euro verursacht. Das haben aktuelle Abrechnungen der notwendig gewordenen Baumaßnahmen ergeben, wie die Stadtvertretung berichtete. Demnach ist allein an 13 städtischen Gebäuden ein Schaden von mehr als zwei Millionen Euro entstanden. Betroffen waren unter anderem das Rathaus, das Krumme Haus sowie eine Schule am Schloßplatz.

Alle Gebäude wieder repariert

Inzwischen sind alle Gebäude wieder weitestgehend hergestellt. Einhergehend mit der Reparatur der Tornadoschäden wurden weitere Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, die ohnehin notwendig waren. Diese zusätzlichen Kosten belaufen sich auf knapp 300.000 Euro. Das Land will sich daran mit Städtebau-Fördermitteln beteiligen. Bereits unmittelbar nach dem Tornado waren für Aufräum- und Sicherungsarbeiten an 100 Gebäuden 471.000 Euro an Soforthilfe geflossen. Dieses Geld muss nach einer kürzlich erfolgten Einigung nicht ans Land zurückgezahlt werden.

Hausbesitzer investierten zwei Millionen Euro

Hausbesitzer haben weitere zwei Millionen Euro in die Wiederherstellung ihrer Gebäude investiert. Die Schadenssumme im öffentlichen Raum - unter anderem durch umgestürzte Bäume - wird mit 530.000 Euro beziffert. Im Park am Schloß, der nach einer Entscheidung der Stadtvertreter komplett neu gestaltet wird, soll künftig ein Denkmal an den Tornado erinnern. Vor allem Schüler sind aufgerufen, Gestaltungsvorschläge einzureichen.

Innenstadt in Trümmerfeld verwandelt

Der Tornado der Stärke F3 hatte am Abend des 5. Mai 2015 innerhalb von acht Minuten eine Schneise der Verwüstung durch die Kleinstadt gezogen. Der Tornado mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h legte nahezu die gesamte Innenstadt in Trümmer. Dutzende Autos wurden demoliert, zahlreiche Bäume entwurzelt, mehr als 100 Gebäude abgedeckt oder schwer beschädigt. Rund 30 Menschen wurden leicht verletzt.

