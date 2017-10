Stand: 24.10.2017 16:01 Uhr

Dopingopfer: Häufiger krank, kürzeres Leben

1975 wurde in der DDR der sogenannte Staatsplan 14.25 verabschiedet. Mittel im Haushalt wurden bereitgestellt, um die Dopingforschung voranzubringen. Das Ziel: mehr Medaillen, mehr Prestige. Von 1975 an wurde im DDR-Spitzensport flächendeckend gedopt - mit anabolen Steroiden wie STS 646, Oral Turinabol und anderen Präparaten, die zum Teil nie zuvor an Menschen getestet worden waren. Viele Betroffene haben heute mit gesundheitlichen Spätfolgen zu kämpfen. Prof. Harald Freyberger von der Universität Greifswald und der Chefarzt der Psychosomatik bei den Helios Kliniken in Schwerin, Dr. Jochen Buhrmann, untersuchen zusammen mit der ehemaligen Spitzensportlerin Ines Geipel in einem Forschungsprojekt die gesundheitlichen Folgen des Staats-Dopings in der DDR. Am Dienstag stellten sie in Schwerin erste Ergebnisse vor.

Häufiger Krebs, häufiger Depressionen, häufig arbeitsunfähig

Die Ergebnisse der Wissenschaftler sind dramatisch: Demnach sind Dopingopfer statistisch 2,7 Mal so krank wie Durchschnittsbürger. Ihr Risiko, an Krebs oder Herz-Kreislauf-Störungen zu erkranken, sei gegenüber der Normalbevölkerung deutlich erhöht - teilweise um das Fünffache. Dopingopfer bekämen häufiger Depressionen, litten an Essstörungen und ihre Lebenserwartung sei um zehn bis 15 Jahre verkürzt. Viele seien zudem arbeitsunfähig.

Rücksichtslos auf Leistung getrimmt

Nach Angaben der Forscher reichte das Doping in der DDR bis in den Breitensport hinein. Kinder wurden demnach bereits im Alter zwischen sieben und zehn Jahren rekrutiert und auf Leistung getrimmt. Dopingmittel wie Testosteron seien im DDR-Sport teilweise in Dosen von bis zu 60 Milligramm verabreicht worden, so Freyberger. Zum Vergleich: Im klinischen Bereich werde Testosteron in Dosen von ein bis zwei Milligramm pro Tag verabreicht. Meist hätten die Sportler nicht gewusst, welche Mittel ihnen gegeben wurden. Betroffen sollen nahezu alle Sportarten gewesen sein - insbesondere aber Gewichtheber, Leichtathleten und rhytmische Sportgymnastinnen. Die Opfer litten nicht nur am Doping, sondern auch an psychischen und physischen Misshandlungen - angefangen von Demütigungen und Beschimpfungen bis hin zu sexuellen Übergriffen.

90 Ex-Sportler aus MV wurden bislang entschädigt

Laut Freyberger haben bislang lediglich 90 ehemalige DDR-Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern nach dem Dopingopferhilfe-Gesetz (DOHG) vom Bund eine einmalige Entschädigung erhalten. Deutschlandweit sollen 15.000 Ex-Sportler betroffen sein, 1.000 allein in Mecklenburg-Vorpommern. Noch bis Ende 2018 können sich Betroffene bei der Dopingopferhilfe melden.

Freyberger: Zu viele Medaillengewinner schweigen

Besonders schlimm sei für die Betroffenen, dass sich bis heute niemand bei ihnen entschuldigt habe, so Freyberger. Auch schwiegen immer noch Trainer und Top-Sportler. Wenn die DDR-Medaillengewinner über das Zwangsdoping zu sprechen begännen, hätte das große Signalwirkung, so der Mediziner weiter.

Opfer erhalten Einmalzahlung aus Fonds

Das DOHG wurde 2016 im Bundestag verabschiedet. Demnach erhalten offizielle Dopingopfer des DDR-Sports vom Bund eine Einmalzahlung von 10.500 Euro aus einem Hilfsfonds von 10,5 Millionen Euro. Die Betroffenen müssen anhand medizinischer Gutachten beweisen, dass ihre Schädigung zu mehr als 50 Prozent auf Doping im DDR-Sport zurückzuführen ist. Kritiker monieren, dass Dopingopfer oftmals Schwierigkeiten hätten, an beweiskräftige Akten und Gutachten heranzukommen. Auch fehle es an der Unterstützung durch Ärzte und die Landessportbünde.

Anschluss-Studie wendet sich Kindern der Dopingopfer zu

Weitere Ergebnisse des seit Ende 2015 laufenden Forschungsprojektes wollen die Wissenschaftler am Donnerstag bei einer Tagung in Schwerin vorstellen. Das Forschungsprojekt soll noch bis Mitte 2018 laufen. Es besteht laut Freyberger aus drei Säulen: einer Auswertung der Datenbank des DDR-Dopingopfer-Hilfevereins in Berlin, einem Fragebogen zu körperlichen und psychischen Problemen, bei dem mehr als 1.000 Betroffene befragt wurden sowie Erfahrungen von Freyberger und Buhrmann aus ihrer Gutachten-Praxis ein. Nach dem Auslaufen dieses Projektes wollen sich die drei Forscher den Kindern der Doping-Opfer zuwenden. Es soll um den möglichen Transfer körperlicher und psychischer Schäden in die nächste Generation gehen, so Freyberger.

