Caffier verschärft Vorgehen gegen "Reichsbürger"

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) verschärft das Vorgehen gegen sogenannte Reichsbürger. Er hat die Landräte und Oberbürgermeister jetzt angewiesen, Vorkommnisse mit Mitgliedern dieser Gruppierung genau zu erfassen und zu dokumentieren. Der Erlass ist am Freitag per E-Mail an die Kommunen geschickt worden und liegt NDR 1 Radio MV vor.

Zwischenfälle mit "Reichsbürgern" auch in MV

Das Ziel: Die Sicherheitsbehörden sollen ein möglichst genaues Bild von dieser rechtsextremen Szene bekommen. Bisher wird die Anhängerzahl in Mecklenburg-Vorpommern auf etwa 300 geschätzt. "Reichsbürger" leugnen die Existenz der Bundesrepublik mit skurrilen und verschwörungstheoretischen Schein-Argumenten. Sie meinen, das Deutsche Reich bestehe fort und sie müssten sich nicht an gesellschaftliche und strafrechtliche Regeln halten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Zwischenfällen gekommen.

Waffenschein-Besitz prüfen

Die Kommunen sollen jetzt Vorfälle dokumentieren und auch dem Verfassungsschutz "spätestens nach dem 3. Werktag" melden. Bei Beleidigungen, Attacken oder anderen Rechtsverstößen soll generell Anzeige erstattet werden. Caffier weist die Kommunen auch an, zu prüfen, ob Reichsbürger Waffenscheine besitzen und ob ihnen diese möglicherweise auch entzogen werden können. In dem Erlass ist auch die Rede davon, dass sich bei Anhängern dieser Gruppierung wegen der "zum Ausdruck gebrachten Ablehnung der geltenden staatlichen Rechtsordnung grundsätzlich auch die waffenrechtliche Unzuverlässigkeit ergeben kann". Die Einzelfälle müssten geprüft werden.

Gleichzeitig gibt das Ministerium auf sechs Seiten erneut Hinweise zu den "Argumenten", die Reichsbürger verwenden, und zum Umgang mit diesen. Der Tenor: Behördenmitarbeiter sollten sich auf keine Debatten einlassen, sondern Recht und Gesetz konsequent durchsetzen.

