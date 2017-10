CDU will Wildschweinjagd in Schutzgebieten

Stand: 26.10.2017 18:53 Uhr

Die CDU-Agrarexpertin Beate Schlupp will angesichts der Gefahr der Afrikanischen Schweinepest die Jagd auf Wildschweine ausdehnen. Die Landtagsabgeordnete hat vorgeschlagen, Schwarzwild künftig auch in bisher streng geschützten Nationalparks und Naturschutzgebieten jagen zu lassen. Es könne nicht sein, dass außerhalb alles getan werde, die Wildschweinbestände zu senken, während sich die Tiere ungestört in die Schutzgebiete zurückziehen könnten. Der Jagddruck müsse auch hier durch Gesellschafts- und Einzeljagd verstärkt werden, meinte Schlupp, die auch für ein rigides Vorgehen gegen Wolf und Biber bekannt ist.

50 Euro als "Jagdanreiz"?

Schlupp brachte für die von Agrarminister Till Backhaus (SPD) vor einer Woche in Aussicht gestellte Abschuss-Prämie erstmals eine konkrete Summe ins Gespräch - vorstellbar seien 50 Euro pro Tier, das könne in den Haushaltsberatungen festgelegt werden. Das Agrarministerium wollte die Zahl nicht bestätigen, es werde aber auf jeden Fall "Jagdanreize" geben. Erste Vorschläge zur Reduzierung der Wildschweinbestände werde eine Arbeitsgruppe im Ministerium Anfang November präsentieren. Backhaus hatte vor einer Woche im Landtag ein zwei Millionen Euro schweres Sofortprogramm für diese und nächstes Jahr angekündigt.

Videos 02:59 Aufklärung: Afrikanische Schweinepest Nordmagazin Aus Sorge um Haus- und Wildschweinbestände startet das Bundeslandwirtschaftsministerium in dieser Woche eine Aufklärungskampagne zur Afrikanischen Schweinepest - auch in MV. Video (02:59 min)

BUND: Keine Jagd in Schutzgebieten

Die Geschäftsführerin des BUND, Corinna Cwielag, lehnt eine Jagd in Schutzgebieten ab. Diese Gebiete würden gerade einmal knapp sieben Prozent der Landesfläche ausmachen. Das sei nicht der entscheidende Anteil beim Vorgehen gegen die zu hohen Wildschweinbestände. Den strengen Schutzstatuts zu öffnen, sei grundfalsch. Offenbar sei die Sache für die CDU Anlass, wieder einmal über die Jagd in Nationalparken zu diskutieren. Cwielag erklärte, angesichts der Schäden in der Landwirtschaft sei es nötig, die Zahl der Wildschweinen zu senken.

Hochansteckende Krankheit nähert sich dem Westen

Im vergangenen Jahr wurden knapp 61.000 Tiere erlegt, Backhaus strebt eine Marke von 75.000 bis 80.000 an. Es sei dringende Eile geboten, sagte der SPD-Politiker. Sollte die Afrikanische Schweinepest im Land ausbrechen, so Backhaus, "wird nichts mehr so sein, wie es vorher war". Durch Restriktionen und Exportverbote seien allen in Mecklenburg-Vorpommern 40 fleischverarbeitende Betriebe mit 3.700 Arbeitsplätzen gefährdet. Die hochansteckende Viruskrankheit breitet sich seit 2012 von der Ukraine in Richtung Westen aus. Im Juni wurde die nur für die Tiere gefährliche Krankheit in Tschechien nachgewiesen. Einen wirksamen Impfstoff gibt es bisher nicht. Tiere verenden daran in der Regel nach fünf bis zehn Tagen.

