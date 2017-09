Stand: 29.09.2017 18:10 Uhr

CDU: Angebot an abtrünnige AfD-Politiker

Der CDU-Vize-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Sascha Ott, hat den vier abtrünnigen AfD-Mitgliedern angeboten, in die CDU einzutreten. In der AfD gebe es Leute mit gemäßigtem Kurs, die durchaus in die CDU passen würden, erklärte Ott, der auch Sprecher des Konservativen Kreises der CDU ist. Voraussetzung für eine Mitarbeit sei das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und auch zur Satzung der CDU.

Landeschef Kokert reagiert verhalten

Ott glaubt, dass ehemals gemäßigte AfD-Fraktionsmitglieder wie etwa Matthias Manthei, der jetzt in der Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) ist, in der CDU eine neue politische Heimat finden könnten. CDU-Landeschef Vincent Kokert bremste jedoch die Euphorie: Nun sollte erst einmal abgewartet werden, in welche Richtung sich die neue Fraktion im Landtag entwickle, so Kokert.

Kritik am Führungsstil von AfD-Fraktionschef Holm

Zudem seien bisher erst zwei der vier Abgeordneten der BMV, Bernhard Wildt und Christel Weißig, aus der AfD ausgetreten. Die beiden weiteren Abgeordneten Ralf Borschke und Manthei hätten dies noch nicht getan, so Kokert. In einer Stellungnahme am Freitag kritisierte Borschke zwar den Führungsstil von AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm, betonte jedoch zugleich, noch der AfD anzugehören.