Stand: 09.10.2017 11:36 Uhr

"Brennende Barrikaden": AIDAprima ändert Route

Das Kreuzfahrtschiff AIDAprima hat wegen eines für Dienstag ausgerufenen Generalstreiks in Frankreich seine aktuelle Reiseoute geändert. Das bestätigte die Reederei. Das Schiff sei nun mit Kurs auf Southhampton unterwegs und soll dort einen Tag länger bleiben. Auch andere Reedereien haben wegen des Streiks offenbar Routenänderungen vorgenommen.

Hafenarbeiter drohten mit brennenden Barrikaden

Passagiere des Kreuzfahrtschiffes berichteten NDR 1 Radio MV, dass Hafenarbeiter des französischen Le Havre mit brennenden Barrikaden gedroht hätten, sollte das Schiff den Hafen anlaufen. Von dem Ausstand sind nach Berichten der Gewerkschaften auch alle anderen öffentlichen Einrichtungen im Land betroffen, darunter auch Busse, Bahnen und Flughäfen.



Aufenthalt in Southampton wird verlängert

Die AIDAprima befindet sich derzeit auf einer siebentägigen Reise zu den Metropolen Westeuropas. Start- und Zielhafen sei jeweils sonnabends die Hansestadt Hamburg. Stationen der Reise sind Southampton, Le Havre, Zeebrügge und Rotterdam. Französische Gewerkschaften haben für Montag und Dienstag Streikmaßnahmen in Le Havre angekündigt. Wie AIDA auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mitteilte, habe die Reederei deshalb bereits am Wochenende entschieden, Le Havre nicht wie geplant am Montag anzulaufen. Stattdessen wurde der Aufenthalt im Hafen von Southhampton verlängert, wo das Schiff nun am Dienstagabend auslaufen soll.

