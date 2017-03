Stand: 01.03.2017 17:13 Uhr

Babyleiche in Wald bei Wittenburg gefunden

In einem Waldstück bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwoch eine Babyleiche gefunden worden. Eine Spaziergängerin hatte das tote Kind in der Nähe eines Sportplatzes entdeckt. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV handelt es sich um ein Mädchen. Es sei vermutlich keine 24 Stunden alt gewesen, es seien noch Teile der Nabelschnur vorgefunden worden, sagte eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft.

Spurensicherung vor Ort

Ob das Baby noch gelebt hat, als es am Fundort abgelegt wurde, ist noch unklar. Das müsse eine Obduktion klären, so die Staatsanwaltschaft. Rechtsmedizin und Spurensicherung sind bereits vor Ort. Die Fundstelle ist weiträumig abgesperrt. Die Mordkomission hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit prüft die Polizei, ob schon jetzt Fährtenhunde eingesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.03.2017 | 17:00 Uhr