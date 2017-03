Stand: 03.03.2017 07:00 Uhr

Babyleiche: Ermittlungen wegen Totschlags

Nach dem Fund einer Babyleiche am Mittwoch in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Totschlags. Die Obduktion habe ergeben, dass das Mädchen nach der Geburt noch gelebt haben muss, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das genauer Alter des Mädchens zum Todeszeitpunkt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt. Die Untersuchungen hätten zudem gezeigt, dass der Säugling am Mittwoch in dem Waldstück an einem Sportplatz in der Kleinstadt abgelegt worden sein muss.

Wittenburg: Babyleiche in Waldstück gefunden Nordmagazin - 02.03.2017 19:30 Uhr Nach dem Fund eines toten Säuglings in einem Waldstück in Wittenburg sucht die Polizei nach der Mutter. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt wegen Totschlags.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Keine Spur von der Mutter

Zur Klärung der Todesursache seien weitere Untersuchungen nötig, sie würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch wer die Mutter des toten Babys ist, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es dazu trotz des des Einsatzes mehrerer Fährtenhunde und umfangreicher Zeugenbefragungen im Umfeld des Fundorts noch keine Erkenntnisse. Das Waldstück befinde sich in unmittelbarer Nähe zweier Wohnsiedlungen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am Mittwochnachmittag in der Region Auffälligkeiten beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.

Von Spaziergängern entdeckt

Spaziergänger hatten das tote Baby entdeckt. Es sei vermutlich keine 24 Stunden alt gewesen, Teile der Nabelschnur seien vorgefunden worden, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Polizei, Rechtsmedizin und Spurensicherung hatten das Waldstück nach Spuren und Auffälligkeiten abgesucht. Die Spurensicherung am Fundort dauert noch immer an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.03.2017 | 06:00 Uhr