Stand: 10.10.2017 17:55 Uhr

A 20: Vorerst keine Vollsperrung trotz Absenkung

Nachdem ein Teilstück der Autobahn 20 bei Tribsees in Fahrtrichtung Rostock abgesackt ist, wird es zunächst keine Vollsperrung der Autobahn geben. Nach Einschätzung eines Gutachters vom Dienstag ist aktuell in Richtung Stettin noch eine Spur befahrbar. Der Gutachter sehe keine akute Gefährdung des Verkehrs auf dieser letzten verbleibenden Fahrspur, ergänzte das Verkehrsministerium in Schwerin. Am Montag war die Fahrbahn Richtung Westen über mehrere Meter komplett zerbrochen und mit der Leitplanke in die Tiefe gerutscht. Autofahrer auf der A 20 Richtung Westen müssen aber bis auf Weiteres längere Umwege in Kauf nehmen.

Straßenbauamt ist nicht so optimistisch

Bei einer Besichtigung der Baustelle äußerte sich der Leiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Ronald Normann, skeptisch. Nach Einschätzung seiner Abteilung habe das gesamte Gründungssystem der Straße versagt, so der Leiter im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Die Mitarbeiter würden zurzeit zwei Mal täglich überprüfen, ob sich auch die Gegenfahrbahn absenke. Am Freitag wolle man mit den Planern beraten, ob eine Vollsperrung nötig sei. Insgesamt sehe es nicht positiv für die Autobahn aus, so Normann wörtlich. Im Landesamt plane man bereits mit dem Bau von Provisorien. Bis Mai oder Juni 2018 könnte man eine Behelfsbrücke bauen, so der Experte.

IHK mahnt zügige Maßnahmen an

Die Wirtschaft reagierte alarmiert auf die jüngsten Vorfälle: Sven Olsen, Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rostock, bezeichnete die Situation an der Autobahn 20 im Gespräch mit NDR 1 Radio MV als dramatisch für die Wirtschaft. Die A20 sei die wichtigste Ost-West-Verbindung im Land. Die Auswirkungen solcher Nadelöhre zeigten sich zum Beispiel an der Petersdorfer Brücke, so Olsen. Die IHK rechne mit gravierenden Problemen. Die parallelen Baustellen auf der B 105 und der B 110 verschärften die Lage zusätzlich. Das Land müsse die Ursache nun schnell, aber gründlich ermitteln, Umleitungskonzepte erarbeiten und dann die Sanierung zügig in Angriff nehmen, forderte der IHK-Sprecher.

Autofahrer müssen auf Landstraße ausweichen

Die Fahrbahn auf dem Abschnitt in Richtung Rostock war Ende September auf rund 100 Metern Länge etwa einen halben Meter abgesackt. Nun brach dort die Fahrbahn ab. Die Umleitung für den Verkehr Richtung Westen über die Gegenfahrbahn sei nicht möglich, teilte die Polizei mit.

Torfiger Untergrund schuld?

Das Verkehrsministerium in Schwerin lässt derzeit untersuchen, wie es zu dieser massiven Absenkung kommen konnte. Ursache für das Abrutschen der erst 2005 freigegebenen Fahrbahn könnte der torfige Untergrund sein, hieß es. Autofahrer Richtung Westen müssen nun die A20 an der Anschlussstelle Tribsees verlassen. Die Umleitung führt über die L19 über Bad Sülze und Dettmannsdorf nach Sanitz und dann über die B110 wieder zurück auf die Autobahn.

