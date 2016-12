Stand: 29.12.2016 18:25 Uhr

Auf Rügen scheint die Sonne am längsten

Die Region rund um die Insel Rügen hat in diesem Jahr die meisten Sonnenstunden in Deutschland abbekommen. Auf der Insel schien die Sonne fast 2.000 Stunden lang, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Das sei der bundesweite Spitzenwert, so die Meteorologen. Überhaupt gehörte ganz Mecklenburg-Vorpommern mit landesweit 1.695 Sonnenstunden - 50 mehr als im langjährigen Mittel - zu den sonnigsten Bundesländern. Der Spitzenplatz in dieser Kategorie geht an Brandenburg mit 35 Stunden Sonnenschein mehr im Jahr. Die Menschen im Sauerland bekamen dagegen örtlich kaum 1.360 Stunden ab.

NDR Wetterstudio: 2.151 Sonnenstunden auf der Greifswalder Oie

Das NDR Wetterstudio auf Hiddensee zählte an acht Stationen in Mecklenburg-Vorpommern sogar noch höhere Werte, die allesamt über 2.000 Sonnenstunden liegen. Der Höchstwert wurde von der Station auf der Greifswalder Oie mit 2.151 Sonnenstunden im Jahr 2016 gemessen. Und auch die Stationen auf Hiddensee und in Neustrelitz hatten ähnlich hohe Sonnenstunden-Werte - "die besten bundesweit", so Wetterexperte Uwe Ulbrich zu NDR 1 Radio MV.

Es war trocken und warm im Nordosten

Bei der Regenmenge gehörte der Nordosten laut DWD zu den eher trockenen Bundesländern - mit rund 515 Litern pro Quadratmeter - 80 Liter weniger als im langjährigen Mittel. Bei der Temperatur wurde dagegen mit 9,7 Grad ein um 1,5 Grad höherer Wert als bei dem früheren Vergleichswert registriert. Im Ranking der Bundesländer hatte Berlin im zu Ende gehenden Jahr beim Temperaturvergleich mit 10,5 Grad die Nase vorn. Insgesamt sei das Jahr 2016 in Deutschland mit einem Plus von 1,4 Grad deutlich zu warm gewesen, so die Meteorologen.

