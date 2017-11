Stand: 12.11.2017 09:26 Uhr

AfD-Parteitag: Holm bleibt Vorsitzender

Der Bundestags- und Landtagsabgeordnete Leif-Erik Holm bleibt Vorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Der Parteitag in Gägelow bei Wismar hat den 47-Jährigen am Sonntag erwartungsgemäß wiedergewählt.

Holm kündigt Mitgliederoffensive an

Mit 64,2 Prozent der gültigen Stimmen wurde Holm zu einem der beiden gleichberechtigten Landessprecher gewählt. 106 der anwesenden 167 Parteimitglieder votierten für Holm, der - mit kurzer Unterbrechung - seit 2013 Vorstandssprecher ist. 40 Mitglieder gaben seinem Gegenkandidaten, dem Rostocker Juristen Heinrich Berkel, ihre Stimme, 3 enthielten sich, 16 stimmten mit Nein. Zwei Stimmen waren ungültig. Holm hatte zuvor eine Mitgliederoffensive angekündigt, der AfD fehle die Verankerung vor Ort, sie müsse angesichts der Kommunalwahlen 2019 mindestens doppelt so stark werden - bisher hat die Partei nach eigenen Angaben 630 Mitglieder.

Zwei Kandidaten für zweiten Sprecherposten

Holm wird dem gemäßigten Flügel der AfD zugerechnet und gehört seit kurzem auch dem Bundestag an. Der wegen gewaltverherrlichender Internet-Einträge in die Kritik geratene frühere Landessprecher Holger Arppe wurde zwar vorgeschlagen, lehnte eine neuerliche Kandidatur aber ab. Für den zweiten Sprecherposten bewarben sich der Neubrandenburger Jurist Enrico Komning und der Bauunternehmer Dennis Augustin aus Ludwigslust.

Skandale und Austritte

Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern litt zuletzt unter Skandalen und Abspaltungen, Personalquerelen und einem eher enttäuschenden Landes-Ergebnis bei der Bundestagswahl. Vor dem Parteitag hatte Parteichef Holm die Hoffnung geäußert, dass der Landesverband mit der Neubesetzung der Spitzenposten wieder in ruhigere Fahrwasser kommt.

