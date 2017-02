AfD: Holm bleibt Partei-Liebling im Nordosten

Stand: 26.02.2017 15:27 Uhr

Leif-Erik Holm musste sich gedulden, seine erneute Kür zur unangefochtenen Nummer 1 der Landes-AfD zögerte sich hinaus. Erst debattierten die rund 200 Mitglieder bei der Versammlung in Sparow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wie üblich noch über Details zu Wahlverfahren oder Redezeiten, dann kam der Auftritt des Spitzenmanns. Und seine Sieben-Minuten-Rede zeigte erneut: Der Noch-Fraktionschef der Landtags-AfD bleibt der Partei-Liebling: Knapp 91 Prozent wählten ihn auf Listenplatz 1. Es gab stehenden Applaus, als das Ergebnis verkündet wurde.

Rolle rückwärts

Der 46-Jährige ist der AfD-Star, eine Gegenkandidatur traute sich niemand zu. Auch seine Rolle rückwärts kreidete ihm niemand an. Noch vor Wochen hatte Holm erklärt, er wolle nicht nach Berlin, die Wähler hätten ihn schließlich nicht in den Landtag gewählt, damit er nach nur einem Jahr "von der Fahne flüchtet". Jetzt macht er genau das. Der gelernte Radio-Moderator soll jetzt den Anti-Merkel geben, er wolle den Wahlkreis der Kanzlerin "blau machen", sagte er und spielte damit auf die Farbe seiner Alternative für Deutschland an.

CDU spöttelt über "Zwergenaufstand"

Die Möglichkeit sei da, die Kanzlerin "in den Ruhestand in die Uckermark" zu schicken, war eine von Holms vielen Kampfansagen an die Kanzlerin. Dabei weiß auch der AfD-Mann: Merkel hat ihren Wahlkreis mit der Insel Rügen, den Städten Stralsund und Greifswald vor vier Jahren mit gut 56 Prozent geholt; seit 1990 hat sie ihn immer wieder direkt gewonnen. Nicht zuletzt deshalb sprechen sie in der Union von einem "Zwergenaufstand", Holm werde "grandios scheitern", heißt es in der Landes-CDU selbstbewusst. Insgeheim ärgern sich viele Christdemokraten aber, dass einige Medien Holm zum Gegenspieler der Kanzlerin "regelrecht hochschreiben" würden. Die Presse sollte lieber mal auf dem Teppich bleiben, so lauten Hinweise, die von CDU-Größen wie beispielsweise Eckhardt Rehberg kommen.

Holm fordert Geschlossenheit

Holm hört das gern. Er versucht, die CDU zu piesacken, wo es nur geht. Zum Beispiel bei der Wahl des Tagungsortes. Der Gutshof in Sparow war jahrelang Ziel der CDU. Hier traf sie sich zu ihren Parteitagen. Jetzt hat sich die AfD eingemietet. Der neue AfD-Spitzenkandidat sah sich trotz des Erfolgs genötigt, an die Geschlossenheit der Partei zu appellieren, und forderte die Basis auf, "als geschlossener Verband in den Kampf zu ziehen". Dabei ist klar: Der innerparteiliche Streit um den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke beschäftigt auch die Landes-AfD. Nur wenige distanzierten sich offen von Höcke, die meisten warfen dagegen der Bundesvorsitzenden Frauke Petry mit dem angestrengten Parteiausschlussverfahren eine "Blutgrätsche" gegen Höcke vor. Das habe der AfD geschadet, was sich auch in gesunkenen Umfragewerten widerspiegele, hieß es.

Andrang auf Listenplatz zwei

Die AfD fürchtet, eine Wiederholung ihres 20-Prozent-Erfolges bei der Landtagswahl zu verpassen. Sollte sie es dennoch schaffen, dann könnte sie in Mecklenburg-Vorpommern mit drei Bundestagsmandaten rechnen. Und auf diese Parlamentssitze hat es in Sparow einen regelrechten Ansturm gegeben. Allein für Listenplatz 2 traten sechs Bewerber an. Am Ende setzte sich der nationalkonservative Landtagsabgeordnete Enrico Komning schon im ersten Wahlgang durch - er holte die absolute Mehrheit - und sorgte dafür, dass die einzige Bewerberin um diesen Platz, Landesschatzmeisterin Ulrike Schielke-Ziesing, scheiterte. Sie schaffte es dann bei der Wahl zu Listenplatz 3 - gegen neun weitere Bewerber.

Ansonsten gab es die gewohnt nationalistischen Töne. Ein Listenplatz-Kandidat erklärte, es gebe keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus, ein Parteifreund behauptete, "die Bundeswehr kann gar nicht mehr kämpfen", außerdem hätten "Multi-Kulti-Träumer Deutschland an den Islam verraten". Der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Grimm versprach, er werde sich dafür einsetzen, "dass die D-Mark wieder Zahlungsmittel für alle Deutschen wird" und beklagte sich über den "medial-politischen Komplex". Und ein anderer trug einen "AfD-Klassiker" vor: Er leugnete den von Menschen gemachten Klimawandel.

