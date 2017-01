AfD-Chef Holm zieht es in die Bundespolitik

Stand: 11.01.2017 06:00 Uhr

Den Partei- und Fraktionschef der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, zieht es nun offenbar doch in die Bundespolitik. Anders als zunächst angekündigt, will Holm im Herbst wahrscheinlich für den Bundestag kandidieren. Er tritt dann in Vorpommern im Wahlkreis der CDU-Bundesvorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, an. Noch Ende Dezember hatte Holm erklärt, er wolle im Landtag bleiben, dafür sei er schließlich gewählt worden. "Die Bürger haben uns nicht hier 'reingewählt, um nach einem Jahr wieder von der Fahne zu flüchten", sagte er dem NDR.

Rückzieher, weil Basis Druck macht?

Jetzt erfolgt offenbar der Rückzieher - wahrscheinlich auch auf Druck der AfD-Basis. Denn die will im Wahlkreis der Kanzlerin einen gewichtigen Kandidaten auffahren. Schon beim Wahlerfolg im September sagte Holm, das sei "der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Merkels".

Holm stünde bereit

Holm gilt als das Gesicht der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Viele schreiben ihm das Landtags-Wahlergebnis von 20,8 Prozent zu. Nach NDR Informationen hat der 46-Jährige seine Bereitschaft zur Direktkandidatur im Wahlkreis 15 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I bereits im Landesvorstand bei einer Sitzung in Greifswald angekündigt. Im Gespräch mit dem NDR bestätigte er dies. Holm sagte, er habe bei dem Treffen Ende vergangener Woche eine Kandidatur nicht ausgeschlossen. Es sei aber noch nichts entschieden.

Weitere Informationen AfD will von Arbeitsverweigerung nichts wissen Seit 100 Tagen ist die AfD im Schweriner Landtag vertreten. Fraktionschef Holm räumt zwar Anlaufschwierigkeiten ein. Den Vorwurf der Arbeitsverweigerung weist er aber zurück. (10.01.2017) mehr

Nominierung schon in zwei Wochen?

Holm sagte weiter, er sei von Vielen aus dem Land, aber auch von der Bundespartei gebeten worden. Zuvor war der Co-Vorsitzende, der Landtagsabgeordnete Bernhardt Wildt, im Gespräch für das Direktmandat. Wildt lebt auf Rügen, er ist aber längst nicht so bekannt wie Holm. Dessen Nominierung könnte schon in knapp zwei Wochen erfolgen. Es wird damit gerechnet, dass Holm dann auch die Nummer Eins der Landesliste und Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern wird.

Erfolg gegen Merkel unwahrscheinlich

Bei einem ähnlichen Ergebnis wie bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hätte er einen Sitz im Bundestag sicher. Ein direkter Erfolg gegen Merkel gilt dagegen als unwahrscheinlich. Merkel hat ihren Wahlkreis seit 1990 stets direkt gewonnen - zuletzt 2013 deutlich mit 56,2 Prozent. Zum Vergleich: Holm bekam bei seiner Direktkandidatur in seinem Heimatwahlkreis Nordwestmecklenburg II 23,1 Prozent.

Weitere Informationen mit Video AfD sieht Deutschland als Lachnummer Vorschläge der AfD-Fraktion zur inneren Sicherheit sind im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern auf Kritik gestoßen. Innenminister Caffier warf der stärksten Oppositionskraft "billigen Populismus" vor. (10.01.2017) mehr Studie: AfD profitierte von Kreisgebietsreform Eine Studie führt den Erfolg der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern auf die Kreisgebietsreform zurück. Die Forscher sehen in dem Wahlergebnis eine späte Quittung für CDU und SPD. (19.12.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.01.2017 | 06:00 Uhr