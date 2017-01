Stand: 01.01.2017 16:09 Uhr

Hunderte Mutige springen zum Anbaden in die Ostsee

Im Ostseebad Boltenhagen und in Kühlungsborn sind am Sonntag Hunderte Kinder, Frauen und Männer zum traditionellen Neujahrsanbaden in die Ostsee gesprungen. Unter dem Motto "Cowboy und Indianer" stürzten sich nach Angaben der Organisatoren alleine in Boltenhagen 304 Badende in die Fluten. Der bisherige Rekord von 379 Teilnehmern aus dem Vorjahr wurde trotz der milden Temperaturen nicht erreicht. Die Ostsee hatte nach offiziellen Angaben vier bis fünf Grad. Es war bereits die 19. Auflage der Veranstaltung in Boltenhagen. Das Spektakel hat sich im Laufe der Jahre im Land zu einem der beliebtesten Ereignisse am 1. Januar entwickelt.

Historische Uniformen in Kühlungsborn

In Kühlungsborn gingen 352 Menschen baden. Traditionell gehen die Badenden dort in historischen Anzügen ins Wasser - die Damen in rot-weiß, die Herren in blau-weiß. Auch dort waren im Vorjahr mehr Menschen gekommen (400). In Kühlungsborn waren erstmals zum Jahreswechsel Böller an und auf der Seebrücke verboten. Laut Veranstaltern blieb es an beiden Orten friedlich. Lediglich einige Rettungsschwimmer seien in Kühlungsborn zum Vergnügen der Zuschauer am Strand zeitweise an einen riesigen Marterpfahl gebunden, schließlich aber wieder frei gelassen worden, hieß es.

