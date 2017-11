Stand: 08.11.2017 19:00 Uhr

Dienste unter Freunden von Jochen Becker

Kaum einer verkörpert die norddeutsche Bodenständigkeit so überzeugend wie der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU). Seine heimische Scholle und die Menschen in der Region waren dem Nordfriesen immer näher als die große Politik und das Scheinwerferlicht der Berliner Bühne. Im Februar sagte er seine Teilnahme an der Wahl des neuen Bundespräsidenten kurzfristig ab: Sein Dackel war erkrankt und benötigte die ganze Fürsorge seines Herrchens.

Direktor einer Briefkastenfirma

Die "Paradise Papers" zeigen eine bis dato verborgene Seite des Peter Harry Carstensen. Die des Industriellen-Freundes, der bezahlte Posten in zwei Firmen hält, die zu einem über Steuerparadiese geführten Unternehmensimperium gehören. Da ist zum einen die in Holland registrierte Peloponnesus B.V. Ausweislich der Dokumente aus dem holländischen Handelsregister gehört dieser Briefkastenfirma das Museum "Kunst der Westküste" auf Föhr. Einer der drei Direktoren: Peter Harry Carstensen. Er übernahm den Posten Anfang 2013, kaum ein halbes Jahr nachdem er aus der aktiven Politik ausgeschieden war. Laut Bilanz der Peloponnesus erhielten die drei Direktoren im Geschäftsjahr 2014 zusammen immerhin 90.000 Euro, 2015 sind es 45.000 Euro gewesen. Für die übrigen Jahre macht die Firma keine Angaben.

Carstensen: Berater für das Museum

Warum, so die Frage, wird ein norddeutsches Kunstmuseum, noch dazu einst mit öffentlichen Mitteln in Höhe von 2,7 Millionen Euro von Land und EU gefördert, von einer niederländischen Briefkastenfirma gehalten? Und warum lässt sich Carstensen für einen Direktorenposten in dieser Firma bezahlen? Ihm liege die Förderung seiner Heimatregion und die Entwicklung des Museums am Herzen, schreibt Carstensen auf Anfrage. Dafür stehe er dem Museum beratend zur Seite. Soweit er daraus Einkünfte beziehe, habe er diese dem Finanzamt vollumfänglich angezeigt. Doch kein Wort zur Erklärung der merkwürdigen Firmenkonstruktion. Was steckt dahinter?

Museums-Stifter ist Freund von Carstensen

Stifter und Eigentümer des Museums und seiner Kunstsammlung ist der schwedische Pharma-Unternehmer Frederik Dag Arfst Paulsen. Dessen Großvater stammt von Föhr, floh vor den Nazis nach Schweden. Stets hielt die Familie im schwedischen Exil die Erinnerung an ihre friesische Herkunft lebendig. In Schweden mit dem Pharma-Unternehmen Ferring Pharmaceuticals zu Wohlstand gekommen, gründete Frederik Paulsens Vater Ende der 1980er-Jahre die Ferring Stiftung, die sich dem Erhalt und der Förderung friesischer Sprache und Kultur verschreibt.

Frederik Paulsen, der heute in der Schweiz lebt und dessen Vermögen von Forbes auf 7,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, ist ein enger Freund Carstensens. Die deutsche Zentrale von Ferring sitzt in Kiel, beschäftigt dort nach Firmenangaben rund 500 Mitarbeiter. Über die Firma und aus privaten Mitteln spendete Paulsen zwischen 2002 und 2010 nach Informationen von NDR und "Süddeutscher Zeitung" insgesamt rund 568.000 Euro an die CDU. Paulsen ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, nach Medienberichten war er Trauzeuge bei Peter Harry Carstensens zweiter Eheschließung 2010. Eine enge Verbindung.

Die öffentlichen Fördergelder für den Museumsbau wurden im Oktober 2005 durch das Amt für Ländliche Räume Husum und das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume bewilligt - ein halbes Jahr nachdem Carstensen Ministerpräsident geworden war. Carstensen sagte dem NDR in einem Gespräch, er selbst habe Paulsen damals geraten, sich um die Fördermittel zu bewerben.

Auch Aufsichtsrat im Weingut

Als global agierender Unternehmer regelt Paulsen seine Firmen- und Vermögensangelegenheiten über ein weit verzweigtes Netz Hunderter ineinander verschachtelter Firmen. An der Spitze steht eine Stiftung auf der Kanalinsel Jersey - einem Steuerparadies. Doch steuerliche Gründe seien nicht ausschlaggebend für die Firmenstruktur rund um das Museum Kunst der Westküste, lässt Paulsen auf Anfrage ausrichten. Vielmehr "war das Bestreben, größtmögliche Flexibilität bei der internationalen Verleihung von Kunstgegenständen und der jeweiligen Sammlungen zu gewährleisten". Carstensen sei für Frederik Paulsen ein "geschätzter Ansprechpartner und Berater". Nicht nur in Sachen friesischer Kultur übrigens, wie Paulsen mitteilt, sondern auch bei einem Weingut in Georgien.

Jenes Weingut ist die zweite Paulsen-Firma, in der Peter Harry Carstensen einen Posten bekleidet: Als Mitglied des Aufsichtsrats bringe er seinen "Sachverstand in landwirtschaftlichen Fragen" in diesen Weinbaubetrieb mit ein, schreibt Carstensen. Er habe aus seinen Tätigkeiten nie ein Geheimnis gemacht, sehe aber auch "keine Veranlassung oder Verpflichtung, Einzelheiten dazu flächendeckend verbreiten zu lassen".

Lobbycontrol: Verantwortung von Ministerpräsident endet nicht

Timo Lange von der Anti-Korruptionsorganisation Lobby Control sieht das kritisch: "Heute wäre das so nicht mehr möglich, wie Herr Carstensen das gemacht hat. Heute gibt es eine Karenzzeit für Minister und den Ministerpräsidenten. Das heißt, dass die Tätigkeiten angezeigt werden müssen gegenüber der Regierung in Schleswig-Holstein." Tatsächlich müssen sich seit 2016 Landesminister, die in Schleswig-Holstein aus dem Amt in die Wirtschaft wechseln, einer Prüfkommission stellen. Die versucht, mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und kann den Wechsel für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren untersagen. Auslöser für die Kieler Karenzregelung war der Wechsel des damaligen Landes-Innenministers Andreas Breitner (SPD) zum Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen.

Für Timo Lange gilt: "Die politische Verantwortung eines Ministerpräsidenten endet nicht mit dem Ende der Amtszeit. Gerade wenn für die Menschen auf der Straße der Eindruck entsteht, da vergoldet sich jemand seine politische Tätigkeit." Wenn wie in diesem Fall der Ministerpräsident zu einem der größten Spender seiner Partei wechsle, müsse jeder Eindruck vermieden werden, dass er für seinen neuen Dienstherrn Lobbyarbeit leiste, weil er ja noch gute Kontakte in die Politik hat.

Zu diesem Vorwurf äußert sich Peter Harry Carstensen nicht. Frederik Paulsen aber lässt über seinen Anwalt jeglichen Verdacht zurückweisen, hier könne es um eine "Entlohnung für politische Gefälligkeiten" gehen. Was die öffentlichen Zuschüsse zum Bau des Museums angeht, habe Carstensen weder Einfluss auf die Beantragung noch auf die Vergabe der Gelder gehabt.

