Stand: 30.10.2017 14:16 Uhr

Wurden die Flutschutztore zu spät geschlossen?

In Hamburg haben Hausbesitzer nach dem Hochwasser durch den Sturm "Herwart" am Sonntag Vorwürfe wegen nicht geschlossener Flutschutztore geäußert. Im Hamburger Hafen erreichte die Elbe am Sonntagvormittag vorübergehend einen Höchststand von mehr als drei Metern über dem mittleren Hochwasser. Am Fischmarkt und in Blankenese wurden mindestens fünf Autos überflutet. In der Hafencity liefen einige Tiefgaragen in der Nähe der Elbphilharmonie voll Wasser. Am Sandtorkai hatte eine zuständige Firma die Flutschutztore nicht rechtzeitig geschlossen.

Warum stand die Hafencity unter Wasser? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.10.2017 09:00 Uhr Nach dem Sturmtief "Herwart" standen in der Hafencity Keller unter Wasser. Anwohner sind unzufrieden mit THW und der Hamburger Feuerwehr. Die weist Vorwürfe jedoch zurück.







"Einsatzkräfte haben einfach zugesehen"

Anwohner Frank Jacob machte aber auch der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk schwere Vorwürfe: Die Einsatzkräfte hätten zu lange einfach zugesehen, "wie wir Anwohner bis zum Knie im Wasser stehen." Feuerwehrsprecher Werner Nölken wehrt sich bei NDR 90,3 gegen die Vorwürfe: "Wenn die Elbe schon so hoch steht, haben wir keine Möglichkeiten, irgendwie einzugreifen. Hier haben private Mechanismen versagt und dafür kann man die Feuerwehr nicht verantwortlich machen."

Private Sicherheitsfirmen verweisen auf "höhere Gewalt"

Gleich bei mehreren Häusern in der Straße "Am Sandtorkai" lief das Wasser der Elbe ungehindert in die Keller. An einigen Stellen stand die Flut bis zu 1,50 m hoch. Die meisten Hausgemeinschaften haben nach Informationen von NDR 90,3 private Sicherheitsdienste beauftragt, die rechtzeitig Flutschutztore schließen sollen. Wie der Geschäftsführer der Firma Hamburg Alarm, Horst Pantzek, im Gespräch mit NDR 90,3 sagte, waren die Ereignisse vom Sonntag ein Fall von höherer Gewalt. Die Flut sei diesmal schneller und höher als vorhergesagt aufgelaufen. Als seine Kollegen am Sonntagmorgen die Tore in der Hafencity schließen wollten, sei es eigentlich schon zu spät gewesen, so Pantzek.

1.000 Häuser in Hamburg von Hochwasser bedroht

Das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte seine Vorhersage im Laufe des Morgens mehrfach angepasst - und nach oben korrigiert. Ob und warum das möglicherweise nicht bei Sicherheitsdiensten angekommen ist, ist unklar. Nach Informationen von NDR 90,3 haben Hausbesitzer in den Überflutungsgebieten zunehmend Probleme, Sicherheitsdienste zu finden, die im Fall der Fälle die Tore schließen. Mehrere Unternehmen ziehen sich offenbar aus dem Geschäft zurück - häufig, weil sie nicht genügend Personal haben. In Hamburg gibt es rund 1.000 Häuser, die durch Flutschutztore extra geschützt werden müssen.

