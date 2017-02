Stand: 08.02.2017 10:37 Uhr

Flieger starten trotz Warnstreiks pünktlich

Trotz des Warnstreiks des Bodenpersonals ist der Verkehr am Hamburger Flughafen am Mittwochmorgen planmäßig angelaufen. Der Ausstand ging mit dem Start der Frühschicht um 4 Uhr los, wie eine Ver.di-Sprecherin sagte. Die morgendlichen Flieger hoben dennoch pünktlich ab. Der Airport wolle die Auswirkungen auf den Flugverkehr so gering wie möglich halten, hieß es bei der Gewerkschaft.

Die Lage am Flughafen am Morgen Hamburg Journal Autor/in: Daniel Sprehe Warnstreik am Hamburger Flughafen: Um vier Uhr morgens hat der Ausstand einiger Mitarbeiter begonnen. Die Auswirkungen halten sich in Grenzen.







4,12 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Um den Personalmangel auszugleichen, seien alle verfügbaren Leiharbeiter eingesetzt worden. An dem Warnstreik beteiligten sich nach Angaben von ver.di zunächst rund 100 Mitarbeiter. Sie zogen am Vormittag mit Transparenten durch das Flughafengebäude. Aktuelle Informationen zu den Auswirkungen erhalten Passagiere auf der Internetseite des Hamburg Airports.

Ver.di nennt Angebot "unzureichend"

Ver.di Hamburg kritisierte das aus ihrer Sicht "unzureichende" Arbeitgeberangebot in der Tarifrunde der Bodenverkehrsdienste. Die Gewerkschaft fordert für die rund 850 Beschäftigten in drei Firmen eine monatliche Tariferhöhung von 250 Euro. Außerdem sollen Befristungen und Teilzeitverträge über wenige Arbeitsstunden abgeschafft werden.

Links Flughafen Hamburg im NDR Text Der NDR Text im Internet: Hier finden Sie Informationen zu Abflug- und Ankunftszeiten am Flughafen Hamburg. mehr

Die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg hat in vier Tarifrunden eine Erhöhung angeboten, die nach Gewerkschaftsangaben für einen Großteil der Beschäftigten unterm Strich letztlich nur 25 Euro mehr im Monat bedeuten würde. Das sei zu wenig. Die Arbeitnehmervertreter fordern, dass die Mitarbeiter von Flughafen-Gewinnen profitieren sollen.

In Berlin fallen Flüge aus

Auch an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld legt das Bodenpersonal am Mittwoch die Arbeit nieder. Anders als in Hamburg ist der Flugverkehr in der Hauptstadt massiv beeinträchtigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.02.2017 | 10:00 Uhr