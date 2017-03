Stand: 18.03.2017 09:39 Uhr

Wanderer planen Mega-Marsch durch Hamburgs Parks

Hamburg bekommt ein neues Sport-Großevent. In drei Wochen wird es zum ersten Mal einen sogenannten "Mega-Marsch" durch Hamburgs Grünanlagen und Parks geben. Am späten Nachmittag des 8. April soll es losgehen, erklärte Organisator Marco Kamischke im Gespräch mit NDR 90,3. In 24 Stunden wollen insgesamt 1.000 Teilnehmer die rund 100 Kilometer lange Strecke zurücklegen. Die Extremwanderer starten im Altonaer Volksparkstadion.

Ohlsdorfer Friedhof extra länger geöffnet

Dann marschieren sie durch das Niendorfer Gehege, den Stadtpark und über den Ohlsdorfer Friedhof. Dieser wird dafür an dem Sonnabend extra länger geöffnet haben. Weiter gehen soll es über Bramfeld in den Osten und Süden der Stadt. Auf der Fähre in Finkenwerder ist eine kleine Verschnaufpause geplant.

Gastwirte und Johanniter sorgen für Unterstützung

Am Sonntagnachmittag um 17 Uhr wollen die Wanderer wieder das Altonaer Volksparkstadion erreichen. Viele Hamburger unterstützen sie: Gastwirte verpflegen die Wanderer, die Johanniter versorgen wundgelaufene Füße.

Marsch soll Parks bekannter machen

Die Umweltbehörde half bei der Organisation. Denn der Mega-Marsch soll auch dazu dienen Hamburgs Grünen Ring mit seinen vielen Parks und Grünflächen bekannter zu machen. Publik gemacht wurde Hamburgs erster Marathon-Marsch ausschließlich über soziale Netzwerke. Innerhalb kürzester Zeit war er ausgebucht.

