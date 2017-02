Stand: 21.02.2017 06:53 Uhr

Vorerst keine Flüchtlinge im Seelemannpark

Seit Wochen wird darüber gestritten, an welchem Standort im Hamburger Stadtteil Eppendorf Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Zuletzt waren die Loogestraße und der denkmalgeschützte Seelemannpark im Gespräch. Nun ist klar: Vorerst kommt keine Flüchtlingsunterkunft in den Seelemannpark. Das erklärte Hamburgs Flüchtlingskoordinator Anselm Sprandel vor dem Regionalauschuss Eppendorf-Winterhude. In der Loogestraße werden laut Sprandel im kommenden Jahr 104 Flüchtlinge untergebracht - die ersten im Stadtteil überhaupt.

Streit um den Seelemannpark Hamburg Journal - 20.02.2017 19:30 Uhr Wird eine Flüchtlingsunterkunft im Eppendorfer Seelemannpark gebaut? Anwohner kamen zu einer Anhörung mit Flüchtlingskoordinator Anselm Sprandel.

Fast 150 Eppendorfer waren am Montagabend zur Sitzung ins Bezirksamt Hamburg-Nord gekommen. Viele waren erleichtert, dass vorerst keine Flüchtlinge im Seelemannpark leben werden. Dort hätte man laut Sprandel nur 88 Flüchtlinge für drei Jahre unterbringen können. Die Unterkunft in der Loogestraße kann mindestens zehn Jahre bleiben.

Weitere Standorte werden geprüft

Doch der Standort Seelemannpark ist nicht ganz vom Tisch, meinte Sprandel. Sollte die Zahl der Flüchtlinge wieder stark ansteigen, dann würde man auch dort bauen. Dies kam bei vielen Anwohnern nicht gut an. Andere dagegen finden, der Stadtteil könne mehr Flüchtlinge aufnehmen. Sprandel versicherte, dass auch in Eppendorf weitere Standorte für Flüchtlingsunterkünfte geprüft würden, zum Beispiel im Nedderfeld, in der Hegestraße oder in der Oderfeldstraße.

