Vollsperrung der A 7 in der Nacht zum Sonntag

Wegen des Abrisses einer Brücke nördlich von Hamburg soll die Autobahn 7 in der Nacht zum Sonntag in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Brücke über die Friedrich-Ebert-Straße, die Hasloh und Norderstedt verbindet, muss wegen der Verbreiterung der Autobahn auf sechs Spuren neu gebaut werden. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Schnelsen und Quickborn beginnt heute Abend um 21 Uhr (Winterzeit) und endet am Sonntag um 10 Uhr (Sommerzeit), wie das Baukonsortium Via Solutions Nord mitteilte. Parallel zum Brückenabriss soll die Fahrbahndecke zwischen Schnelsen und Schnelsen-Nord saniert werden.

Umleitungsstrecken empfohlen

Als Ausweichroute für den Fernverkehr von Süden empfiehlt das Baukonsortium, ab dem Horster Dreieck über die A 1 bis zum Autobahndreieck Bargteheide zu fahren und von dort der A 21 bis nördlich von Bad Segeberg zu folgen. Die Bundesstraße 205 führt dann weiter bis zur Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die A 7. Von Norden kommend könne der Fernverkehr bei Neumünster-Süd auf die B 205 fahren, und dann über die A 21 und die A 1 am Horster Dreieck wieder auf die A7 gelangen.

Karte: A 7: Sperrung wegen Brückenabriss

Für den Nahverkehr gibt es eine örtliche Umleitungen. Aus Richtung Süden gilt die U 41, die von der Anschlusstelle Schnelsen über den Schleswiger Damm, die Holsteiner Chaussee / Kieler Straße bis zur Anschlusstelle Kaltenkirchen führt. Der Verkehr aus Norden kommend wird über die U 70 von der Anschlusstelle Quickborn über die Friedrichsgaber Straße, die Bahnstraße, die Ellerauer Straße, die Kieler Straße / Holsteiner Chaussee und den Schleswiger Damm zur Anschlusstelle Schnelsen umgeleitet.

Flughafen: Mehr Zeit für Anreise einplanen

Der Hamburger Airport appellierte an Flugreisende, für die Anfahrt mit dem Auto mehr Zeit einzuplanen. Aus Süden kommende Fahrer, die zum Flughafen wollen, gelangen ab der Anschlussstelle Schnelsen über den Schleswiger Damm und die Oldesloer Straße zum Airport. Aus dem Norden kommende Fahrer sollten der ausgeschilderten Umleitung folgen und an der Kreuzung Schleswiger Damm über die Oldesloer Straße zum Flughafen fahren.

