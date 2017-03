Stand: 18.03.2017 14:03 Uhr

Verfassungsschutz warnt vor Nachhilfeschule

Die Nachhilfeschule Dyck in Hamburg-Eimsbüttel ist wegen möglicher Verbindungen zu Inhalten und Vorstellungen der "Reichsbürger"-Szene ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Martina Dyck von der Nachhilfeschule bezeichnete die Vorwürfe als "Super-Blödsinn".

"Reichsbürger"-Begriffe auf der Homepage

Laut Verfassungsschutz tauchen auf der Website der Einrichtung Begriffe auf, wie sie in der "Reichsbürger"-Szene verwendet werden. Beispiele sind etwa "C02-Lüge", "Chemtrails" oder "Zwangsimpfung". Zudem plane die Nachhilfeschule etwa Fortbildungen zu "Germanischer Mythologie" oder "elektromagnetische Strahlung als Waffe", sagte ein Verfassungsschutzsprecher.

Schule soll auf rechte Website verweisen

Auch werbe die Schule für die der "Reichsbürger"-Szene zuzurechnende Internetseite "staatenlos.info". Diese werde vom früheren NPD-Kader Rüdiger Hoffmann betrieben, verneine die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und spreche vom Fortbestand des "Dritten Reiches".

"Reichsbürger" verneinen Existenz der BRD

Die Anhänger der seit vergangenem Jahr in Hamburg verstärkt auftretenden "Reichsbürger"-Szene leugnen nicht nur die Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Sie verneinen auch die Handlungsfähigkeit deutscher Gerichte und Verwaltungen. Laut Verfassungsschutz treten sie für die Wiederherstellung des "Deutschen Reiches" ein. "Diese Aktivitäten sind damit als verfassungsfeindliche Bestrebung gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder zu werten", betonte der Sprecher.

Im Dezember 50 "Reichsbürger" in Hamburg

Im Dezember hatte Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß erklärt, dass insgesamt der rechtsextremistische Bereich in Hamburg nicht wachse. In Hamburg gebe es 50 "Reichsbürger", die dem Verfassungsschutz bekannt sind. Es hatte mehrfach Angriffe von "Reichsbürgern" auf Sicherheitskräfte gegeben. In Bayern wurde im Herbst 2016 ein Polizist von einem "Reichsbürger" erschossen.

