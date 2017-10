Stand: 12.10.2017 12:00 Uhr

Totschläger frei: Opposition greift Steffen an

Nach der Freilassung eines verurteilten Totschlägers hat die Hamburger Opposition in der Bürgerschaft Justizsenator Till Steffen (Grüne) angegriffen. Er sei dem Job nicht gewachsen, sei überfordert, sagte Richart Seelmaecker, Justizexperte der CDU. Dass ein verurteilter Straftäter freigelassen werden muss, sei keinem Bürger zu vermitteln. Anna von Treuenfels-Frowein (FDP) sah eine rote Linie überschritten. Die unverantwortliche Politik des Justizsenators erschüttere nicht nur das Vertrauen in den Rechtsstaat, sondern gefährde ganz konkret die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Das Oberlandesgericht hatte den Haftbefehl gegen den 51-Jährigen aufgehoben, weil der Mann zu lange in Untersuchungshaft saß.

Zu acht Jahren Haft verurteilt

Der Mann war im Juni wegen Totschlags vom Landgericht zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine 49-jährige Freundin erstochen und ihren Leichnam dann in einen Rollkoffer gesteckt hatte. Der 51-Jährige selbst bestritt bis zuletzt die Tat. Sein Anwalt hatte deshalb Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Doch gleichzeitig musste das Hanseatische Oberlandesgericht über eine Beschwerde des Mannes beraten. Dabei ging es um die Frage, ob sich der Prozess zu sehr in die Länge gezogen hat - denn eine Untersuchungshaft darf nicht länger dauern als nötig. Doch genau das ist aus Sicht des Oberlandesgerichtes der Fall gewesen: Der Prozess begann Ende Oktober 2016 und dauerte acht Monate. Deshalb kommt der 51-Jährige frei.

2015 gab es bereits zwei ähnliche Fälle

Schon im Mai 2015 waren zwei wegen Totschlags verurteilte Männer ebenfalls aus der U-Haft entlassen worden, weil auch ihr Verfahren sich zu sehr in die Länge gezogen hatte. Damals hatte es heftige Kritik an der Justizbehörde gegeben.

