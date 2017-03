Stand: 09.03.2017 18:02 Uhr

Simsek: Kein Türkei-Wahlkampf in Deutschland

Der türkisch-muslimische Religionsverband Ditib fordert ein Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland. Das sagte der Hamburger Ditib-Vorsitzende Sedat Simsek der Wochenzeitung "Die Zeit". Erst am Dienstagabend hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in der Hansestadt vor Hunderten Anhängern eine Wahlkampfrede gehalten. Damit machte er öffentlich Wahlkampf für die umstrittene Verfassungsreform von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Simsek verurteilte das. "Wir brauchen keinen türkischen Wahlkampf in Deutschland", sagte er.

Kritik an Äußerungen türkischer Politiker

Generell halte er zwar nicht viel von Verboten, in diesen Fällen aber sei das gerechtfertigt. Simsek kritisierte außerdem einige Äußerungen türkischer Politiker. Natürlich sei auch die Bundesregierung kritisierbar, sagte er. Deutschland jedoch Nazi-Methoden vorzuwerfen, das sei völlig inakzeptabel, so der Ditib-Nord-Vorsitzende. Nachdem eine geplante Rede Cavusoglus im Stadtteil Wilhelmsburg wegen mangelnden Brandschutzes untersagt wurde, erhob der schwere Vorwürfe gegen Deutschland. "Das ist ein total repressives System", sagte er der Online-Ausgabe der türkischen Zeitung "Hürriyet". "Alle Praktiken ähneln denen der Nazi-Zeit. Sie machen Druck, damit für die AKP ein Nein herauskommt."

"Wolfsgruß" während der Rede?

Am Donnerstag war außerdem bekannt geworden, dass der Auftritt des türkischen Außenministers möglicherweise ein Fall für den Verfassungsschutz werden könnte. Während der Rede zeigten mehrere Teilnehmer und der Minister selbst den sogenannten "Wolfsgruß". Er ist das Erkennungszeichen der türkischen Nationalisten. Der türkische Nationalismus stehe seit langem im Fokus des Verfassungsschutzes, weil dessen Ideologie nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sei, so der Hamburger Verfassungsschutz.

Angriff auf Journalisten

Bei der Veranstaltung auf dem Gelände der Residenz des Generalkonsuls am Dienstag war außerdem ein Journalist der "Zeit" nach eigenen Angaben angegriffen worden. Angreifern hatten ihn mit kleinen Fahnen geschlagen. Ein Schlag habe ihn im Gesicht getroffen. Dabei habe der 28-Jährige seine Brille verloren, sei aber nicht verletzt worden. Anlass war offenbar ein Schild mit der Aufschrift "FreeDeniz", einer Parole, mit der Unterstützer die Freilassung eines in der Türke inhaftierten Journalisten der "Welt" fordern, das der Mann hochgehalten hatte.

Die Inhaftierung des Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei kritisierte der Ditib-Vorsitzende Simsek ebenfalls. So etwas sei seiner Meinung nach nicht tragbar und dürfe nicht sein, sagte er, das fänd er sehr traurig.

