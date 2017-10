Stand: 28.10.2017 06:17 Uhr

Schulz spricht bei SPD-Regionalkonferenz

Gut einen Monat nach der Bundestagswahl stellt sich SPD-Chef Martin Schulz heute gegen 14 Uhr in Hamburg seiner Parteibasis. Bei der ersten von acht Regionalkonferenzen im "Terminal Tango" im Flughafen werden Hunderte Parteimitglieder aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen erwartet. Bei der Bundestagswahl am 24. September war die SPD mit Kanzlerkandidat Schulz auf 20,5 Prozent abgestürzt - ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegszeit. Danach hatte sie den Gang in die Opposition angekündigt. Nun will die Partei dieses Ergebnis aufarbeiten und diskutieren, "was eine SPD ausmacht, die von Menschen gebraucht wird", wie es auf der Homepage heißt.

"Wir müssen uns erneuern"

Unter dem Motto "SPD erneuern" steht auf der Partei-Website auch mit Blick auf die Regionalkonferenzen: "Wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen uns erneuern." Kurz zuvor hatte Hamburgs Erster Bürgermeister und SPD-Bundesvize Olaf Scholz eine "schonungslose Betrachtung der Lage" gefordert. Die SPD müsse aufhören, sich die Lage schönzureden und an der falschen Stelle nach Fehlern zu suchen. Es führe beispielsweise nicht weiter, wenn man frage, was der Kanzlerkandidat falsch gemacht habe. Das steht in einem Papier, das der Bürgermeister am Freitag veröffentlichte.

