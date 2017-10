Stand: 18.10.2017 06:55 Uhr

Sanierung der Stadtparkwiese verzögert sich

Es gab nicht nur Jubel über das Konzert der Rolling Stones Anfang September in Hamburg: Viele hatten vorab befürchtet, Zehntausende Besucher könnten die Wiese im Stadtpark stark schädigen. So schlimm kam es nicht, es gab nur kleinere Schäden am Rasen - die bis Mitte dieser Woche behoben worden sein sollten. Nun hat das Bezirksamt Nord aber bekannt gegeben: Die Sanierungsarbeiten verzögern sich etwas. Schuld daran sei der viele Regen der vergangenen Wochen, so ein Sprecher vom Bezirksamt Nord.

Die besten Bilder von den Stones in Hamburg





































Wetter bringt Verzögerungen

Zunächst habe man eine Woche nach dem Konzert keine Arbeiten durchführen können, dafür sei der Boden zu weich gewesen. Erst dann habe man schnell wachsende Saat ausstreuen können. Rollrasen sei für das Gelände ungeeignet gewesen. Immerhin: Fast 80 Prozent der Stadtparkwiese seien schon nutzbar, betont der Sprecher. Den Rest werde man Ende November wieder betreten können - wenn das Wetter mitspielt. Man brauche mindestens acht Grad Bodentemperatur zum Anwachsen.

Kosten von 100.000 Euro

Im Anschluss werde man die Wege sanieren und die Büsche nachpflanzen, die für Notausgänge gerodet wurden. Insgesamt zeigt sich der Bezirksamtssprecher zufrieden: Der Veranstalter komme allen Verpflichtungen nach. Die geschätzten Sanierungskosten belaufen sich auf weit über 100.000 Euro.

Wie sieht es auf der Stadtparkwiese aus? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.10.2017 07:00 Uhr Autor/in: Joachim Weretka Eigentlich sollte die Sanierung der Stadtparkwiese nach dem Konzert der Rolling Stones schon abgeschlossen sein. Ein wenig verzögern sich die Arbeiten jedoch.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.10.2017 | 07:00 Uhr