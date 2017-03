Stand: 03.03.2017 07:03 Uhr

Rund um die Alster Vorfahrt für Radfahrer?

Die Pläne für weitere Fahrradstraßen rund um die Außenalster machen Fortschritte: Hamburgs Verkehrsbehörde hat am Donnerstagabend ihre Vorstellungen für das östliche Ufer präsentiert. Demnach sollen Radfahrer zwischen Krugkoppelbrücke und Schwanenwik absolute Vorfahrt bekommen. Auf drei Kilometern Länge bekommen die Radler mehr Platz - ähnlich wie im Harvestehuder Weg. Mit dem Auto dürften dann nur noch Anlieger fahren, so die ersten Pläne. 130 Parkplätze könnten auf der Uhlenhorst wegfallen.

"Maßlose Parkplatzvernichtung"

Bellevue, Schöne Aussicht und Fernsicht: So klangvoll die Namen der betroffenen Straßen, so unharmonisch fallen die Reaktionen auf die Pläne aus. "Die rot-grünen Planungen bedrohen den Charme der Quartiere an der Außenalster", sagte CDU-Verkehrsexperte Christoph Ploß. Ein Verlust von 130 Stellplätzen sei eine maßlose Parkplatzvernichtung.

Für Fußgänger soll es komfortabler werden

Hamburgs Radverkehrs-Koordinatorin Kerstin Pfaue hält dagegen: Die Alsterfahrradachse verbessere auch die Aufenthaltsqualität der Fußgänger. Und sie motiviere zum Umsteigen aufs Rad.

Durchfahrtverbot für Touristenbusse?

Bei der Informationsveranstaltung am Donnerstag gab es von den Anwohnern viel Kritik. Manche fühlten sich abgeschnitten. Andere freuten sich, über ein mögliches Verbot für Autos und Rundfahrtbusse vor ihren Villen.

