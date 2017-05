Stand: 08.05.2017 13:52 Uhr

Prien bereitet sich auf Wechsel nach Kiel vor

Die Chancen, dass Hamburgs Bildungsexpertin Karin Prien (CDU) nach Schleswig-Holstein wechselt, sind durch den Wahlsieg ihrer Partei bei der Landtagswahl am Sonntag deutlich gestiegen. Im Gespräch mit NDR 90,3 sagte Prien am Montag, dass sie davon ausgehe, dass die CDU in Schleswig-Holstein gern das Bildungsressort besetzen möchte. Damit würde Prien die Nachfolge von Britta Ernst (SPD) an der Kieler Förde antreten. Ernst ist die Ehefrau von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

Karin Prien: Umzug nach Kiel? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.05.2017 13:00 Uhr Autor/in: van Koeverden, Anette Hamburgs Bildungsexpertin Karin Prien geht davon aus, dass die CDU in Schleswig-Holstein das Bildungsressort besetzen möchte. Damit wäre sie die nächste Bildungsministerin.







Wohnung in Kiel?

Prien sagte, sie bereite sich jetzt auf einen möglichen Wechsel nach Kiel vor. "Ich habe von Anfang an gesagt: Wer diese Aufgabe wirklich gut ausfüllen will, der wird auch in Kiel wohnen müssen." Und deshalb werde sie sich in der Stadt an der Förde dann sicherlich eine Wohnung suchen, wenn sie das Bildungsressort übernehme, so Prien.

"Man hat in den vergangenen Tagen gespürt , dass es eine Wechselstimmung gibt in Schleswig-Holstein", sagte die CDU-Politikerin. So ganz überrascht sei sie deshalb nicht gewesen von dem starken Ergebnis ihrer Partei und dem Verlust der SPD.

"Koalition mit SPD schwer vorstellbar"

Prien hält zurzeit eine Jamaika-Koalition für die wahrscheinlichste Variante im Norden. "Im Augenblick fällt es schwer, mir eine Koalition mit dem Wahlverlierer SPD vorzustellen, aber das wird die Zukunft zeigen." Schleswig-Holsteins CDU-Wahlgewinner Daniel Günther hatte angekündigt, zunächst mit der FDP und den Grünen zu verhandeln.

Reaktionen: Hamburger Politiker zur SH-Wahl Hamburg Journal - 07.05.2017 19:30 Uhr Frenetischer Jubel bei der CDU, Ernüchterung bei der SPD: Auch bei den Hamburger Parteien wurde der Wahlausgang im Nachbarland Schleswig-Holstein mit Spannung verfolgt.







