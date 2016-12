Stand: 22.12.2016 19:19 Uhr

Polizei überrascht mit weiterem Foto-Geschenk

Nach dem großen Internet-Erfolg mit einem Panorama-Foto, macht die Polizei den Hamburgern zu Weihnachten nun erneut ein Geschenk: Über Twitter und Facebook bewarb sie am Donnerstag ein Panorama-Bild von der Hamburger Innenstadt mit der Elbphilharmonie, das zum Download für eine unkommerzielle Nutzung zur Verfügung steht. Wie das Foto eines Sonnenuntergangs über Hamburg, das Anfang Dezember vielfach geteilt und heruntergeladen wurde, ist auch das aktuelle Foto aus einem Polizeihubschrauber heraus aufgenommen worden.

"Eine Welle der Euphorie"

In einem Facebook-Beitrag schreibt die Polizei Hamburg: "Letzte Woche hat uns eine Welle der Euphorie erreicht." Grund sei der Erfolg des Sonnenuntergangs-Foto gewesen. "Vielfach wurden wir nach weiteren Motiven gefragt - deswegen legen wir euch heute ein zweites Foto unter den virtuellen Weihnachtsbaum", heißt es weiter.

Eine Freude in "turbulenten Tagen"

"Wir hoffen, einigen von euch in diesen turbulenten Tagen eine kleine Freude damit machen zu können", schreibt die Polizei. Die Geschehnisse in Berlin schürten Unsicherheiten und machten ein erhöhtes Maß an Sicherheit erforderlich. Deutschlandweit würden die Kollegen ihr Möglichstes tun, um ein sicheres und friedliches Weihnachtsfest zu gewährleisten.

Download des Fotos in hoher Auflösung Die Hamburger Polizei stellt zu Weihnachten ein neues Bild aus dem Polizeihubschrauber zur Verfügung. Hier der Link zum Download für ein hochauflösendes Bild zur nicht kommerziellen Verwendung. (Link anklicken, Rechtsklick auf das Foto und "Speichern unter" wählen).

