Polizei nimmt "Reichsbürger" Waffen ab

Die Hamburger Polizei hat die Wohnung eines "Reichsbürgers" im Stadtteil Rahlstedt durchsucht und Waffen und Munition beschlagnahmt. Mit Spezialkräften ging die Polizei bereits am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in die Wohnung des Waffenbesitzers.

Der Mann drohte, auf Menschen zu schießen

Der 48-jährige Mann war der Polizei durch eine E-Mail aufgefallen. Er schrieb an die Gemeinde Barsbüttel, dass er seinen Personalausweis zur Vernichtung zurückgeben wolle. Außerdem drohte er damit, auf Menschen zu schießen. Ein Abgleich mit der Waffenbehörde ergab, dass der Mann auch tatsächlich Waffen und Munition besitzt.

Waffen bei Hamburger "Reichsbürger" beschlagnahmt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.09.2017 07:53 Uhr Autor/in: van Koeverden, Anette Bei einer Durchsuchung hat die Hamburger Polizei einem Anhänger der rechten "Reichsbürger"-Szene Waffen und Munition abgenommen. Er hatte gedroht, auf Menschen zu schießen.







Gewehre, Pistolen und Munition beschlagnahmt

Als die Beamten am Donnerstagmorgen zur Wohnung des 48-Jährigen fuhren, trafen sie ihn und seine Lebensgefährtin dort an. Gewehre, Pistolen und Munition wurden beschlagnahmt und die Waffenerlaubnis widerrufen. Auch die Waffen der Lebensgefährtin nahm die Polizei mit.

"Reichsbürger" erkennen Bundesrepublik nicht an

Weitere Informationen Wie gefährlich sind "Reichsbürger" im Norden? In Bayern ist ein SEK-Polizist von einem "Reichsbürger" getötet worden. Wofür steht diese bizarre Bewegung? Und welche Gefahren gehen von ihr in Norddeutschland aus? mehr

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer erklärte, die Hamburger Polizei habe ein achtsames Auge auf die "Reichsbürger"-Szene. Deren Anhänger, die seit vergangenem Jahr in Hamburg verstärkt auftreten, erkennen die Bundesrepublik und damit auch staatliche Autoritäten wie die Polizei oder Gerichte nicht an. Sie gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert. Nach Behördenangaben sind viele Reichsbürger rechtsextrem. Laut Verfassungsschutz sind ihre Aktivitäten als "verfassungsfeindliche Bestrebung gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder" zu werten.

Im Dezember 50 "Reichsbürger" in Hamburg

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 13.000 Reichsbürger. Laut Hamburger Verfassungsschutz gibt es rund 50 "Reichsbürger" in Hamburg. Mehrfach hatte es Angriffe von "Reichsbürgern" auf Sicherheitskräfte gegeben. In Bayern wurde im Herbst 2016 ein Polizist von einem "Reichsbürger" erschossen.

"Reichsbürger" in Hamburg: Eine reale Gefahr? Hamburg Journal - 04.11.2016 19:30 Uhr Rund 50 sogenannte Reichsbürger stehen im Visier des Hamburger Verfassungsschutzes. Innensenator Andy Grote erklärt, was diese Gruppierung in der Stadt macht.







