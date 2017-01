Stand: 18.01.2017 16:59 Uhr

Polizei fahndet mit Foto nach Messerstecher

Nach der Messerattacke auf einen 20-Jährigen in Hamburg-Bramfeld setzt die Polizei auf ein Foto aus einer Überwachungskamera. Auf dem am Mittwoch veröffentlichten Bild soll der bislang unbekannte Täter zu erkennen sein, der den jungen Mann am frühen Sonntagmorgen unvermittelt angegriffen und mit einem Messer verletzt hatte. Das Motiv für die Tat in der Werner-Otto-Straße ist laut Polizei unklar.

Opfer nicht in Lebensgefahr

Der Täter sei geflüchtet, nachdem er und das Opfer zu Boden gestürzt waren. Der 20-Jährige habe sich noch selbstständig in ein Krankenhaus begeben können und sei dort sofort medizinisch versorgt worden, erklärte die Polizei. Es bestand keine Lebensgefahr.

Zeugen sollen sich melden

Die Polizei bat Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 - 4286 56789 zu melden. Bei einem ersten Fahndungsaufruf am Sonntag hatte die Polizei den Täter als etwa 1,80 Meter groß und zwischen 18 und 21 Jahren alt beschrieben. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare und eine dunkle Jacke mit orangefarbener Kapuze getragen.

Zusammenhang mit Mord an Kennedybrücke?

Zu Spekulationen über einen Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff im Oktober an der Alster sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch, es werde in alle Richtungen ermittelt. Natürlich prüfe die Mordkommission alle möglichen Verbindungen. Am 16. Oktober war an der Kennedybrücke ein 16-Jähriger von einem Unbekannten getötet worden. Die Freundin des Jugendlichen stieß der Täter ins Wasser. Sie blieb unverletzt. Die Polizei fahndet in diesem Fall mit einem Phantombild.

Weitere Informationen Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff Ein Unbekannter hat im Hamburger Stadtteil Bramfeld einen 20-Jährigen von hinten mit einem Messer angegriffen. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht Zeugen. (15.01.2017) mehr mit Video Mord an der Alster: Polizei sucht mit Phantombild Nach der Ermordung eines 16-Jährigen unter der Kennedybrücke hat die Hamburger Polizei ein Phantombild des möglichen Täters erstellt. (16.11.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.01.2017 | 18:00 Uhr