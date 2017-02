Stand: 13.02.2017 16:36 Uhr

Planetarium: Mit neuer Technik zu den Sternen von Daniel Sprenger, NDR.de

"Ein Planetarium ist immer auch Arena für Sehnsüchte und unsere Träume", schwärmt Hamburgs neuer Kultursenator Carsten Brosda (SPD) im neugestalteten Foyer des Hamburger Planetariums. Er erinnert sich an seinen ersten Besuch im Sternentheater. "Als ich in Bochum als kleiner Junge das erste Mal ins Planetarium ging, war das ein überwältigendes Erlebnis. Weil wir in der Stadt den Himmel und die Sterne meistens nicht so richtig sehen."

Nach anderthalbjährigen Umbauarbeiten ist die von Lichtverunreinigung ungestörte Sternenbetrachtung auch im Stadtpark wieder möglich. Das Planetarium öffnet in dieser Woche seine Sternenkuppel fürs Publikum. Einen Tag vor der Festveranstaltung haben Direktor Thomas Kraupe und Brosda am Montag die neugestalteten Räume vorgestellt.

Größeres Foyer und neue Technik im Planetarium

















Umbau hat 7,5 Millionen Euro gekostet

Im August 2015 hatten die Umbauarbeiten begonnen. Für rund 7,4 Millionen Euro wurden eine neue Gastronomie sowie barrierefreie Zugänge zur Aussichtsplattform und zum Sternensaal geschaffen, außerdem Shops und Büroräume. Der Eingangsbereich wurde um ein Stockwerk nach unten verlegt. Dort wo am Montag bei einer Pressekonferenz die neugestalteten Räume erstmals präsentiert werden, war früher der massive Sockel des Wasserturms. Dieser wurde entkernt - und das Volumen des Foyers somit um das Siebenfache vergrößert.

Vier Mal schärfer, vier Mal heller

Weitere 2,5 Millionen Euro sind laut Brosda in die Technik geflossen: "Die Bedingungen für Entdeckungsreisen in die Sterne sind durch den Umbau noch einmal verbessert worden." Die Projektion im Herzstück des Planetariums, dem Sternensaal, erstrahlt nach dem Umbau deutlich klarer: "Hier können Sie Millionen Sterne in der Milchstraße erkennen dank der 8K-Technologie."

8K steht für 8.000 mal 8.000 Bildpunkte. "4K kennen Sie, das ist Ultra-HD, das haben Sie vielleicht schon auf Ihrem Fernseher", sagt Kraupe. So hoch war die Auflösung vor dem Umbau auch im Sternensaal. "Jetzt haben wir das Vierfache an Pixeln, das Vierfache an Auflösung." Dadurch würde das Bild an der 21 Meter hohen Kuppel im Wasserturm vier Mal schärfer - und vier Mal heller. Laut Kraupe ist das Sternentheater das weltweit erste, das das hochauflösende Bild mit einem 3D-Tonerlebnis kombiniere.

"Ein Feiertag für den Bezirk Nord"

Der Leiter des Bezirksamts Nord, Harald Rösler freute sich über "das modernste Planetarium der Welt im altehrwürdigen Stadtpark". Wenn er in der Lage wäre, Feiertage festzulegen, dann würde er den Tag der Wiedereröffnung als Feiertag im Bezirk Nord ansetzen.

Rösler wirft einen kritischen Blick zurück und erinnert an Umzugspläne von vor zwölf Jahren. Damals habe es eine Diskussion darüber gegeben, ob das Planetarium nicht besser in die Hafencity verlegt werden sollte. "Das hat zu großer Empörung im Bezirk Nord gesorgt, weil der Wasserturm mit dem Planetarium ein Synonym für den Bezirk geworden war, das Wahrzeichen des Bezirks", sagt Rösler. Ein Gutachten der Bezirksversammlung habe seinerzeit gezeigt, dass es durchaus am bestehenden Standort Entwicklungspotenziale gebe. Das dem tatsächlich so ist, habe der nun erfolgte Umbau eindrucksvoll bewiesen.

Am Freitag startet der Spielplan

Videos 02:19 min Endspurt für den Umbau des Planetariums 23.11.2016 19:30 Uhr Hamburg Journal Der Umbau des Hamburger Planetariums geht in den Endspurt: Am 14. Februar eröffnet es mit einer Festveranstaltung, am Freitag beginnt der Online-Kartenvorverkauf. Video (02:19 min)

Der Spielbetrieb in dem Sternentheater startet am 17. Februar mit der Premiere der 3D-Show "Wir sind Sterne". Ein Ausschnitt wurde bei der Präsentation bereits gezeigt: Durch 13,8 Milliarden Jahre Astronomie-Geschichte vom Urknall bis heute führt Bastian Pastewka als Sprecher. Über den neu gestalteten Internetauftritt (www.planetarium-hamburg.de) lassen sich Tickets für diese und andere Shows buchen. Am Eröffnungswochenende ist das Sternentheater laut Kraupe schon zu 97 Prozent ausgebucht.

Der vor gut 100 Jahren von den Architekten Oskar Menzel und Fritz Schumacher errichtete Wasserturm diente nur wenige Jahre seinem eigentlichen Zweck. 1930 wurde das Sternentheater eröffnet. Bis zum Beginn des Umbaus lockte das Planetarium mehr als 300.000 Besucher jährlich an, ein Drittel von ihnen Kinder.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.02.2017 | 14:00 Uhr