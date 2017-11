Stand: 15.11.2017 08:38 Uhr

Parteien für zusätzlichen Feiertag in Hamburg

In Hamburg ist die Chance auf einen weiteren Feiertag gestiegen. Die Parteien sprachen sich am Dienstagabend im Verfassungsausschuss der Bürgerschaft alle für einen zusätzlichen Feiertag für Hamburg aus. Allerdings sind sie sich noch nicht einig, welcher Tag es werden könnte.

Zusatz-Feiertag für Hamburg rückt näher NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.11.2017 08:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Die Parteien haben sich im Verfassungsausschuss der Bürgerschaft für einen zusätzlichen Feiertag für Hamburg ausgesprochen. Allerdings sind sie sich noch nicht einig, welcher Tag es werden könnte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

SPD sieht Gerechtigkeitsdefizit

Dass Hamburg vier Feiertage weniger habe als Bayern, wurme viele Hanseaten, aber nächstes Jahr könnte Hamburg um einen Tag aufschließen, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Dressel: "Ich habe durchaus Sympathie dafür und sehe auch, dass wir da ein Gerechtigkeitsdefizit zwischen Nord und Süd haben in Deutschland." Dressel forderte, dass alle Fraktionen einen gemeinsamen Feiertagsvorschlag vorlegen.

CDU will Reformationstag

Bisher gehen die Vorstellungen da noch auseinander. Die CDU ist für den Reformationstag. "Hamburg hat eine lange protestantische Geschichte, die wichtige Impulse für die Stadt gegeben hat und bis heute wirkt", sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll. "Das ist eine gute Voraussetzung, damit wir den Reformationstag dauerhaft zum Feiertag machen können."

Linke will den 8. Mai

Die Linke hingegen will den 8. Mai als Feiertag, also den Tag der Befreiung durch die Alliierten. "Es war ein Tag der Befreiung nicht nur für die Deutschen, sondern für alle Menschen, die unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten haben", begründete Deniz Celik den Vorschlag seiner Partei. Die AfD wiederum favorisiert den 23. Mai, den Tag, an dem das Grundgesetz verkündet wurde. "Wir dürfen jetzt nicht stolpern", sagte der SPD-Fraktionschef Dressel. Er wolle nun in Einzelgesprächen eine gemeinsame Feiertagslösung finden.

Weitere Informationen mit Video Einmal Reformation, immer Feiertag? Der Reformationstag ist 2017 einmalig bundesweiter Feiertag. Parlamentarier im Norden wollen ihn dauerhaft freihalten. Gewerkschaften jubilieren, Arbeitgeber sind in Sorge. (31.10.2017) mehr mit Video Neuer Feiertag: Sinnvoll oder "Opium fürs Volk"? Die niedersächsischen Grünen wollen einen weiteren Feiertag, auch bei der SPD ist man nicht abgeneigt. Unternehmer dagegen warnen - die Rede ist gar von "Opium fürs Volk". (28.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.11.2017 | 08:00 Uhr