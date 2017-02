Stand: 22.02.2017 22:04 Uhr

Neue Sammelabschiebung - neue Proteste

Kurz vor einer neuen Sammelabschiebung von afghanischen Asylbewerbern aus Deutschland hat es in Hamburg Proteste gegeben. Mehr als 100 Menschen beteiligten sich am Mittwochabend an einer Kundgebung auf dem Rathausmarkt. Sie beklagten unter anderem mit Transparenten, dass die Abschiebungen trotz der schlechten Sicherheitslage in Afghanistan stattfinden.

Drei Menschen aus Hamburg an Bord

Am Abend startete die insgesamt dritte Sammelabschiebung seit Ende vergangenen Jahres in Richtung Kabul, wie das bayerische Innenministerium berichtete. Unter den 18 Menschen an Bord der Maschine aus München sollen nach Informationen vom Hamburg Journal drei abgelehnte afghanische Asylbewerber aus Hamburg sein. Auch am Münchner Flughafen gab es Proteste, an denen sich mehrere Hundert Menschen beteiligten.

"Kein sicheres Land" - oder doch?

Die Aktionen sind umstritten. Nicht nur die Opposition im Bundestag sowie Flüchtlingsorganisationen üben scharfe Kritik an der vom Bund geführten Abschiebung. Aus ihrer Sicht ist Afghanistan alles andere als ein sicheres Land. Daher lehnen auch mehrere Bundesländer eine Beteiligung an der Aktion ab. In einem Gutachten des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) vom Dezember 2016 heißt es, das gesamte Staatsgebiet Afghanistans sei von einem innerstaatlichen, bewaffneten Konflikt betroffen. Es könne nicht zwischen "sicheren" und "unsicheren" Gebieten unterschieden werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verteidigte die bisherige Praxis: "Die Sicherheitslage in Afghanistan ist kompliziert, aber es gibt sichere Orte."

Hamburg hält an Abschiebungen fest

Während Schleswig-Holstein die Abschiebungen ausgesetzt hat, hält Hamburg weiter daran fest. Bei den bisherigen zwei Sammelabschiebungen im Dezember und im Januar hat die Hansestadt insgesamt zehn afghanische Männer in ihr Heimatland zurückgeschickt. Hamburg hat mit rund 20.500 Mitgliedern bundesweit eine der größten afghanischen Gemeinschaften.

