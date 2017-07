Stand: 14.07.2017 20:18 Uhr

Nach G20: Diskussion über Rolle der Polizei

Eine Woche nach dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es viele Diskussionen über die Rolle der Polizei während der Veranstaltung. Obwohl Ermittlungen gegen Beamte laufen, sagte Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) am Freitag, es habe keine Polizeigewalt gegeben. Außerdem tauchte ein internes Polizeipapier auf, das angeblich beweist, dass der Schutz des Gipfels und seiner Teilnehmer über dem Schutz der Stadt stand. Und: Es gab offensichtlich weit weniger verletzte Polizisten als zunächst behauptet.

Viele Verletztenmeldungen schon vor "Krawall-Tagen"

Die Zahl der verletzten Polizisten wurde stark nach unten korrigiert. Die bislang genannte Zahl von 476 Verletzten beziehe sich auf den erweiterten Einsatzzeitraum vom 22. Juni bis 10. Juli, sagte Polizeisprecher Holger Vehren am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. In der "heißen" Einsatzphase vom 6. bis 9. Juli - also einen Tag vor bis einen Tag nach dem Gipfel - seien insgesamt 231 Beamte verletzt gemeldet worden, teilte das bayerische Innenministerium mit. Es berief sich auf Angaben der Einsatzleitung der Hamburger Polizei. Zuvor hatte das Onlineportal "Buzzfeed" diese Zahlen veröffentlicht und sich auf eine Umfrage bei den Polizeien der Länder, der Bundespolizei sowie einzelner Länder-Innenministerien berufen.

Oft nur kurze Ausfälle der Beamten

Laut Polizeisprecher Vehren sind in der Statistik auch einsatzbedingte Ausfälle wie Dehydration, Kreislaufprobleme und weitere Erkrankungen enthalten. Auch die hohen Temperaturen während des Einsatzes hätten den Beamten zugesetzt und für Ausfälle gesorgt, die sich in der Statistik niedergeschlagen hätten. Laut "Buzzfeed" waren von den insgesamt 476 verletzten Beamten 455 am Tag nach der Verletztenmeldung wieder einsetzbar. Diese Zahl bestätigte die Hamburger Polizei am Freitag nicht. Die Auswertung des Einsatzes sei noch nicht abgeschlossen.

Polizeidokument: Schutz des Gipfels hat Vorrang

Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über ein Polizeidokument, aus dem hervorgehe, dass der Schutz des Gipfels klaren Vorrang gegenüber dem Schutz der Stadt gehabt habe. "Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben höchste Priorität", heiße es im sogenannten Rahmenbefehl. Das Dokument habe 40 Seiten, sei als "Verschlusssache - nur für den Dienstgebrauch" eingestuft und auf den 9. Juni datiert. Scholz hatte zuvor mehrfach zurückgewiesen, dass der Schutz der Gipfelteilnehmer vorrangig gewesen sei.

Scholz: "Polizei ist nichts vorzuwerfen"

Hamburgs Bürgermeister sagte in einem Interview mit NDR 90,3 auf die Frage, ob Einsatzkräfte zu hart vorgegangen seien: "Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise." Er glaube, der Polizei sei nichts vorzuwerfen.

Sein Koalitionspartner, die Grünen, distanzierte sich in diesem Punkt vom Bürgermeister: "Die Frage der Schuld wird in einem Rechtsstaat am Ende eines Verfahrens bewertet, nicht am Anfang", sagte die innenpolitische Fraktionssprecherin Antje Möller. Die Grünen würden die Ergebnisse dieser Verfahren abwarten, bevor sie sich ein Urteil erlaubten.

Ermittlungen gegen Beamte

Momentan laufen 35 Ermittlungsverfahren gegen Beamte. In 27 Fällen gehe es dabei um Körperverletzung im Amt, sagte ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde am Freitag. Zwei Anti-G20-Demonstranten reichten Klage beim Verwaltungsgericht Hamburg gegen Polizeimaßnahmen ein. Einer der Kläger fechte seine Ingewahrsamnahme in der Gefangenensammelstelle im Stadtteil Harburg an. Die zweite Klage richte sich gegen ein während des Gipfels von der Polizei ausgesprochenes Aufenthaltsverbot, sagte eine Gerichtssprecherin.

