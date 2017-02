Stand: 28.02.2017 11:12 Uhr

Kahlschlag bei Blohm + Voss: 300 Jobs weg

Bei der Hamburger Werft Blohm + Voss fällt fast ein Drittel der Arbeitsplätze weg. Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben am Dienstag bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt, dass 300 von derzeit knapp 1.000 Arbeitsplätzen gestrichen werden. Durch hohe Kostenstrukturen, versäumte Investitionen und einen zu niedrigen Auftragsbestand befinde sich Blohm + Voss in einem kritischen Zustand, teilte die Bremer Lürssen-Gruppe als neuer Eigentümer im Anschluss an die Versammlung mit. Um die Werft langfristig wieder wettbewerbsfähig und profitabel zu machen, seien Anpassungsmaßnahmen auf allen Ebenen notwendig.

Blohm + Voss: Arbeiter erfahren von Job-Abbau NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.02.2017 10:00 Uhr Die Mitarbeiter der Hamburger Werft Blohm + Voss werden darüber informiert, dass 300 Arbeitsplätze wegfallen sollen.







Verhandlungen beginnen am Mittwoch

Am Mittwoch sollen die Verhandlungen von Unternehmensführung und Betriebsrat beginnen, wie NDR 90,3 berichtete. Erst dann wird klar, in welchen Bereichen die Arbeitsplätze wegfallen sollen. Künftig soll Blohm + Voss innerhalb der Unternehmensgruppe unter Führung von Lürssen einen bedeutenden Beitrag zur Fertigung von Marineschiffen leisten und Jachten überholen und aufwerten.

Schlechte Auftragslage

Blohm + Voss: 300 Jobs fallen weg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.02.2017 11:00 Uhr Autor/in: Lehmannd Die Werftarbeiter bei Blohm + Voss reagieren enttäuscht auf die Nachricht, dass 300 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Dietrich Lehmann berichtete.







Das Problem von Blohm + Voss ist der Neubau von Schiffen. Die Werft ist im Rahmen eines Konsortiums mir Lürssen und den Nordseewerken beteiligt am Bau von Marineschiffen, doch in diesem Bereich droht eine Auftragslücke. Vor allem aber bemühte sich die Geschäftsleitung seit Jahren vergeblich um einen Auftrag für den Bau einer Luxusjacht. In der Größenordnung der Mega-Jachten sind nur sehr wenige Aufträge jährlich zu vergeben. Lürssen ist ebenfalls in diesem Markt aktiv und hatte bei der Übernahme erklärt, die Zukunft von Hamburg als Neubaustandort für Jachten sei abhängig von der Marktlage. Für die Konstrukteure wurde bereits im vergangenen Sommer Kurzarbeit angeordnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.02.2017 | 11:00 Uhr