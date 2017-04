Stand: 03.04.2017 17:30 Uhr

Jugendkriminalität: Hamburg auf Standortsuche

In Hamburg wird es wahrscheinlich wieder eine geschlossene Einrichtung für kriminelle Jugendliche geben. Nachdem ein gemeinsames Projekt mit Bremen gescheitert ist, soll jetzt ein dafür geeignetes Gebäude in Hamburg gebaut werden. Wie NDR 90,3 berichtete, wollen die Regierungsparteien SPD und Grüne noch in dieser Woche die Weichen für eine neue geschlossene Unterbringung in Hamburg stellen.

Schwierige Standortsuche

Die Standortsuche könnte sich als schwierig erweisen: Nach Informationen von NDR 90,3 kommt das ehemalige Jugendheim an der Feuerbergstraße in Ohlsdorf nicht in Frage. Das Heim war von 2002 bis 2008 als geschlossenes Heim in Betrieb. Nach massiven Protesten schloss die Einrichtung schließlich.

Neubau für bis zu 15 Jugendliche

Offenbar kommen als künftiger Standort auch Flächen in Betracht, die ursprünglich für Flüchtlinge gedacht waren. Demnach soll der Neubau den pädagogischen Erfordernissen angepasst sein und Platz für 10-15 minderjährige Intensivtäter bieten, also Jugendliche, die bereits durch besonders intensive Kriminalität aufgefallen sind und derzeit in Wohngruppen aufwendig betreut und im Zaum gehalten werden.

Knapp 200 Jugendliche unter Beobachtung

Über die Einweisung in eine geschlossene Unterbringung entscheidet ein Gericht. Derzeit sei nur einer dieser Jugendlichen außerhalb Hamburgs untergebracht, hieß es. 177 weitere Jugendliche und Heranwachsende sind demnach auf der sogenannten Obachtliste. Ihr Verhalten behalten die Jugendämtern, die Polizei und die Justiz regelmäßig im Blick. Ziel dieser besonderen Aufmerksamkeit ist es, weitere Straftaten zu verhindern.

