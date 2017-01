Stand: 31.01.2017 19:43 Uhr

Hunderte demonstrieren in Hamburg gegen Trump

Einreise-Verbote, Mauerbau, Strafzölle: Mehrere Hundert Menschen haben sich am Dienstagabend an einer privat organisierten Demonstration gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump beteiligt. Sie versammelten sich vor dem US-Generalkonsulat an der Außenalster. Die Polizei sprach von 700 Teilnehmern.

"Laut werden gegen Trumps Politik"

Einige trugen Banner wie: "Love trumps hate" (Liebe übertrumpft Hass). Die Aktion war erst am Sonntag von einer Gruppe von Studenten der Hafencity-Universität angemeldet worden. "Ich habe am Sonntag vom Einreiseverbot für Muslime in die USA gelesen und wollte endlich was unternehmen", sagte Initiator Maximilian Bierbaum . "Dann kam spontan die Idee zu der Demo, um endlich laut zu werden gegen Trumps Politik."

Die Aktion stand unter dem Motto "Brücken bauen, Mauern einreißen". Zu der Kundgebung waren bei der Polizei zunächst 100 Teilnehmer angemeldet. Auf der Ankündigungsseite bei Facebook hatten mehr als 3.000 Menschen ihr Interesse für die Demo bekundet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.01.2017 | 19:00 Uhr