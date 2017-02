Stand: 19.02.2017 18:01 Uhr

Handelskammer-Rebell will Präses werden

Tobias Bergmann will neuer Präses der Hamburger Handelskammer werden. Das erklärte der Sprecher des Bündnisses "Die Kammer sind WIR" am Sonntag, wie NDR 90,3 berichtete. Das Bündnis habe ihn beim ersten Treffen aller 55 Gewählten als Kandidat für das Amt nominiert. Die sogenannten Kammerrebellen hatten am Freitag überraschend die Wahl zum Plenum der Handelskammer Hamburg gewonnen. Bergmann ist Geschäftsführer einer Unternehmensberatung mit 30 Mitarbeitern und gehört dem Plenum der Handelskammer bereits seit 2011 an. Das neue Kammerplenum tritt im April zusammen und wählt im Mai ein neues Präsidium und einen neuen Präses. Bergmann hatte bereits am Samstagabend im Hamburg Journal des NDR Fernsehens die Abschaffung der Kammer-Pflichtbeiträge angekündigt.

Bergmann: "Werden mit frischem Wind anpacken" Hamburg Journal - 18.02.2017 19:30 Uhr Bei der Wahl zum Plenum der Hamburger Handelskammer hat die Initiative "Die Kammer sind WIR" fast alle Sitze gewonnen. Das Hamburg Journal hat mit Tobias Bergmann gesprochen.







Gehalt von Hauptgeschäftsführer soll gekürzt werden

Am Montag will er mit Kammer-Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz sprechen. Der solle auf den größten Teil seines Gehalts von gut 500.000 Euro verzichten und künftig nur noch 150.000 Euro verdienen, erklärte Bergmann. Er wolle zudem prüfen, ob man Schadenersatz von der Kammerspitze fordern könne, weil sie viel zu hohe Renten aller Mitarbeiter geduldet habe. Bergmann deutete an, dass man nicht alle 250 Mitarbeiter der Kammer werde halten können.

Bergmann will Gebührenordnung der Kammer ändern

Die Befreiung der Hamburger Unternehmen von den Pflichtbeiträgen will Bergmann schon innerhalb von drei Jahren umsetzen. "Wir haben ja vor der Wahl gesagt, was wir ändern wollen, wir wollen die Zwangsbeiträge abschaffen und das werden wir machen", sagte Bergmann im Hamburg Journal am Sonnabend. Einwände, dass dazu Gesetze geändert werden müssten, wies er zurück: "Wir können die Gebührenordnung in Hamburg entscheiden und die Gebühren, die Zwangsbeiträge, werden genau null Euro sein."

Kammer-Finanzierung aus freiwilligen Beiträgen

Natürlich müsse die Kammer so aufgestellt werden, dass sie sich ohne Zwangsbeiträge mit freiwilligen Beiträgen finanzieren könne. Es gebe viele Organisationen, die mit freiwilligen Beiträgen arbeiteten, sagte Bergmann. "Die Kammern in der Schweiz sind ein ganz hervorragendes Beispiel". Diese seien mächtig und einflussreich und die Schweizer und Schweizer Unternehmer zahlten freiwillig.

Video 02:49 min Handelskammer: "Kammerrebellen" erringen Sieg 17.02.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Bei der Wahl zum neuen Plenum in der Hamburger Handelskammer errangen die sogenannten Kammerrebellen einen überraschenden Sieg. Präses Fritz Horst Melsheimer äußerte sein Bedauern. Video (02:49 min)

Fokus auf duale Ausbildung

Ein weiterer Fokus des Bündnisses werde das Thema duale Ausbildung in Hamburg sein, das in den vergangenen Jahren stiefmütterlich behandelt worden sei, sagte Bergmann. Die Versorgung mit Fachkräften sei eine zentrale Frage. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung müsse geklärt werden, wie die duale Ausbildung weiterentwickelt und auf Unternehmen anders zugegangen werde. "Da hat man sich zu lange auf Lorbeeren ausgeruht und da werden wir jetzt auch wirklich mit neuem, frischem Wind anpacken", sagte Bergmann.

Erdrutschsieg für "Rebellen"

Bei der Wahl zum neuen Plenum der Hamburger Handelskammer hatten die sogenannten Kammerrebellen fast alle Sitze gewonnen. Das kritische Bündnis "Die Kammer sind Wir!" wird künftig 55 von 58 gewählten Vertretern stellen. Das teilte die Kammer nach der Auszählung am Freitagabend mit. Der scheidende Präses der Kammer, Fritz Horst Melsheimer, äußerte sich enttäuscht und bezeichnete den Ausgang der Wahl als "Erdrutschergebnis". Er selbst durfte nicht noch einmal gewählt werden. Die Wahlbeteiligung lag mit 17,6 Prozent fast doppelt so hoch wie bei der letzten Wahl 2014 und war damit die höchste bei Kammerwahlen in Deutschland.

Drei Streitpunkte

Die "Kammerrebellen" hatten vor allem damit geworben, die Pflichtbeiträge für die rund 160.000 Mitglieds-Unternehmen in Hamburg ab 2020 schrittweise abzuschaffen. "Die Behauptung, die Kammer könne die Pflichtbeiträge abschaffen, hat offenbar bei einer Mehrheit derer verfangen, die ihre Stimme abgegeben haben", sagte Melsheimer. Dabei liege eine solche Entscheidung allein in der Hand des Gesetzgebers. Die Kammer müsse zudem auch künftig in der Lage sein, ihren Auftrag zu erfüllen, ohne in Abhängigkeiten von Einzelinteressen zu geraten. Darüber hinaus warben die "Rebellen" damit, die Geschäftsführung auswechseln und verkleinern zu wollen, das Plenum öffentlich tagen zu lassen und Personal abzubauen.

Kritik vom unterlegenen Bündnis

Sehr kritisch zum Wahlergebnis äußerte sich das unterlegene Wahlbündnis "Vorfahrt für Hamburg". Man bedauere, dass die "Rebellen" die deutliche Mehrheit der Wähler mit "populistischen Parolen, persönlichen Anfeindungen und unseriösen Versprechungen" hinter sich gebracht habe, erklärte Willem van der Schalk von dem Bündnis. Für die Hamburger Wirtschaft und den Standort sei das Ergebnis keine gute Nachricht: "Eine Reduzierung der Beiträge wird zu einer dramatischen Unterfinanzierung führen, der angekündigte massive Personalabbau die Leistungen der Kammer radikal einschränken", sagte van der Schalk.

Grüne zufrieden

Die Hamburger Grünen hingegen begrüßten das Wahlergebnis. Für den Fraktionvorsitzenden Anjes Tjarks zeigt es, "wie unzufrieden viele Unternehmer mit den Positionen, der Haltung und dem Vorgehen der Handelskammerführung sind". Das Bündnis "Die Kammer sind Wir!" habe einen mutigen Wahlkampf geführt und sei nun eindrucksvoll belohnt worden.

Eher unbekannte Unternehmer im Plenum

Die 160.000 Mitglieds-Unternehmen der Kammer konnten vom 16. Januar bis zum 14. Februar schriftlich ihre Stimme abgeben. Durch den Wahlerfolg der "Kammerrebellen" sind künftig kaum noch namhafte Hamburger Unternehmer im Plenum vertreten.

Handelskammer-Revolution 17.02.2017 21:00 Uhr Autor/in: LehmannD Bei der Wahl zum neuen Plenum der Handelskammer haben Kritiker der Kammer fast alle Sitze erobert. Sie stellen 55 von 58 gewählten Vertretern im neuen Plenum.







Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.02.2017 | 19:30 Uhr