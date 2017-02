Hamburgs Flüchtlinge: Heim statt Zuhause

Stand: 19.02.2017 21:30 Uhr

Kalte, nasse, angeschimmelte und überfüllte Zelte. Fliegen surren um den Müll, die Wege sind matschig. Kranke Kinder, gereizte Erwachsene. Die Erstaufnahme für Asylbewerber in der Hamburger Schnackenburgallee am HSV-Stadion war 2015 das Sinnbild der Überforderung für die Behörden. Mitarbeiter waren froh, wenn sie für alle eine Pritsche fanden. Standards einhalten war - nicht nur hier - unmöglich.

In kalten Zelten muss in diesem Winter dort niemand mehr schlafen. Auch einige Container sind verschwunden. Der Eingang ist mit Schranke und Tor gesichert. Es gibt einen Sportplatz und neue Spielgeräte. Ein Bewohnerrat ist in Gründung. Die Ordnung kehrt zurück. "Es ist viel besser als vor zwei Jahren", sagt ein ehemaliger Bewohner, der das Camp besucht. Müllcontainer quellen nicht mehr über, aber an einigen Orten zeugt der Dreck von den Tausenden wechselnden Bewohnern. Viele Türen und Wände sind bemalt. Einige Toiletten und Duschen sind kaputt.

Erstaufnahme Schnackenburgallee: "Ich bin hier echt verrückt geworden"

Nur wenige Bewohner sind an diesem kalten Vormittag draußen unterwegs. Namal* zeigt sein Zimmer. Rechts Metallschränke, links ein Tisch, dahinter drei Betten und eine Matratze auf dem Boden; in der Mitte bleibt ein schmaler Gang. Noch immer wohnen viele Menschen hier zu viert auf 15 Quadratmetern. Namal lebt seit 15 Monaten so. Seine erste Aufenthaltsgenehmigung wird bald schon wieder erneuert. "Ich bin hier echt verrückt geworden. Mehr als ein Mal habe ich überlegt, in die Türkei zu gehen." Der Syrer sagt, er wolle essen, was er will; schlafen und aufstehen, wann er will. Eigentlich meint er: Ich will meine Mündigkeit zurück. Er fühlt sich schikaniert und erzählt, dass er auf seine Privatsphäre verweist, wenn die Security seinen Rucksack oder sein Zimmer durchsuchen wolle. Er zeigt Videos, in denen Wachleute ihm Schraubenzieher wegnehmen. Durchsuchungen finden laut Zentralem Koordinierungsstab Flüchtlinge in den Unterkünften nicht statt. "Allerdings kommt es regelmäßig in den Unterkünften zu Nachschauen, ob die Sicherheit gewährleistet ist." Dabei würden häufig elektrische Geräte wegen der Brandgefahr eingezogen. Auch Waffen seien verboten. Sicherheit und Privatsphäre konkurrieren hier miteinander. Zum Glück habe er eine WG in Aussicht, sagt Namal.

2013 kam das erste Zelt, dann der Notstand

Es ist der Sommer 2013, als Hamburg das erste Zelt für Asylbewerber aufstellt. Zwei Jahre später schlafen Menschen auf kalten Fluren, leben Tausende in Baumärkten und Gewerbehallen. Im Herbst 2015 wird die Lage in den meisten Erstaufnahmen für viele Bewohner unerträglich: Zelte versinken im Matsch, es regnet rein, Schwangere frieren in nicht winterfesten Zelten, die Krätze bricht aus - mit fadem Essen, dreckigen Toiletten und vor allem viel zu vielen Menschen auf engem Raum sind Konflikte absehbar und an der Tagesordnung. Dazu kommt bei vielen Asylsuchenden die Sorge um Familie und Land sowie das tägliche Nichtstun.

Eine Kleinstadt in Flüchtlingsunterkünften

32.500 Menschen leben noch immer in Hamburgs Flüchtlingsunterkünften. So viele, wie Wedel Einwohner hat. 8.100 von ihnen wohnen in Erstaufnahmen - darunter 1.200 Menschen in Gewerbehallen. Der Großteil sollte längst raus sein aus dem betreuten Wohnen - aber es gibt keine anderen Plätze. "Selbstbestimmt zu wohnen, zu arbeiten und zu lernen sind Grundvoraussetzungen für eine gute Integration", sagt Anselm Sprandel, Leiter des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge. Eine ganze Kleinstadt an Menschen hat diese Voraussetzung nicht. Deswegen will die Stadt 2017 gut 7.000 Plätze in Folgeunterkünften und Wohnhäusern schaffen. In Niedersachsen stehen derweil bereits Tausende Betten frei. Doch wenigstens die Menschen aus den Hamburger Hallen nach Niedersachsen verlegen? Offenbar unmöglich.

Erstaufnahme Schmiedekoppel: Bisschen schöner wohnen

Zwischen Wohngebiet, Schrebergärten und Mercedes-Niederlassung in Hamburg-Niendorf hat der Arbeiter-Samariter-Bund im vergangenen Juli die Erstaufnahme Schmiedekoppel eröffnet. 800 Menschen in fünf Containerblöcken und Ein-Raum-Holzhütten. WLAN, Spielplatz, Therapieraum, Kita, Deutschkurse. Alles neu. Laufen Bewohner und Mitarbeiter aneinander vorbei, grüßen sie sich lachend. Die meisten Asylbewerber, die hier wohnen, hausten vorher in Tennishallen. Einige Familien wie die Saieds wohnen nun in Bungalows mit Holzoptik. Betten, Tisch, Schrank: spartanisch, aber sauber und neu - und vor allem privat.

"Hier kümmern sich alle um einen, aber langsam reicht es"

Seit drei Monaten leben Mohammad und Sora mit ihren drei kleinen Kindern hier. Sora wirkt müde und gleichzeitig voller Tatendrang, der nirgends hin kann. Für die Hilfe am Anfang war sie dankbar, aber: "Ich möchte endlich wieder unabhängig sein. Hier kümmern sich alle um einen, aber langsam reicht es", sagt Sora mit Hilfe einer Übersetzerin. Sie wolle sich nützlich machen. Seit über einem Jahr lebt die kurdische Familie in Erstaufnahmen. Besucher dürfen nicht über Nacht bleiben. Gemeinschaftsbäder. Küchen gibt es nicht - alle müssen in der Kantine essen. Das sagen die Gesetze. "Die Kinder essen dort nichts. Sie leben von Brot und Schokolade", bedauert die 28-Jährige. Die Eltern scheinen sich trotzdem in dieser Erstaufnahme wohlzufühlen. Sie sind glücklich, ihren Kindern eine sichere, gute Zukunft zu bieten. "Aber irgendwann will man auch mehr erreichen. Sprache lernen, arbeiten." Deutsche kennt das Paar nicht. Wer Teil der Gesellschaft werden will, muss raus aus der Erstaufnahme. Doch alles, was danach kommt, ist voll.

Folgeunterkunft "Transit": Zwei Jahre auf dem Schiff

Mit Blick aufs Wasser, ruhig gelegen, nah zum Zentrum. So könnte man für das Wohnschiff "Transit" im Harbuger Hafen werben. Als so beschaulich empfinden die gut 200 Flüchtlinge und Asylbewerber ihre "möblierten Doppelkabinen" allerdings nicht. Naser, Mohamed und Ali waren vor zwei Jahren unter den ersten Bewohnern. Frische Tulpen stehen neben vertrockneten Pflanzen auf dem Fensterbrett. Zwölf Quadratmeter, zwei Betten, ein Kühlschrank. Naser hat sich syrische Süßigkeiten aus Blätterteig zu seinem heutigen 42. Geburtstag gebacken. Er bietet Tee an und gibt sich Mühe, ganz normal, zuvorkommend zu sein. Aber dann brechen die zwei Jahre in der beengten Tristesse aus ihm heraus. "Es ist eine Katastrophe. Ich habe keine Privatsphäre, durch die Wände hört man jedes Wort." Will er schlafen, wolle sein Mitbewohner mit seiner Frau telefonieren. Viele machten nicht sauber, darüber gebe es Streit. "Es ist kein Zuhause - eher wie ein Gefängnis." Der Koch hofft auf eine Wohnung - daheim habe er auf 140 Quadratmetern gelebt - aber ein eigenes Zimmer würde ihm jetzt reichen. Privatsphäre - wenigstens ein bisschen. Er öffnet den Kühlschrank und zeigt die Tabletten im Eierfach. "Manchmal kann ich nicht schlafen. Dann frage ich mich, ob das alles so richtig war, hierher zu kommen", umschreibt er seine psychischen Probleme. Naser nimmt seinen Rucksack und zerrt Bücher raus: "Zehn Kilo Deutsch sind das. Ohne Kurs lerne ich." Draußen kreischen die Möwen auf dem stillen Wasser.

"Wir lösen unsere Probleme jetzt allein"

Zehn Schritte sind es in das Zimmer von Mohamed und Ali. Auf dem Flur ruft ein Mitbewohner einem anderen etwas nach. Hinter einer offenen Tür sitzen einige junge Männer bei lauter Musik zusammen und lachen. "Wir lösen unsere Probleme jetzt allein, denn der Hausmeister hilft uns nicht", sagt Ali. Ein Mann habe hier mal Drogen verkauft; solche Dinge. Dass es kein Internet gebe, um Deutsch lernen zu können, das sei nicht gut. "Aber wir sind nah an der U-Bahn und der Stadt und einige Mitarbeiter sind sehr verständnisvoll", sagt er. Der Lüfter im Zimmer surrt stetig vor sich hin. Ali hat so etwas wie Glück - er wohnt fast allein in dem Zimmer. Sein Mitbewohner Mohamed schlief nur ein paar Wochen hier. Seitdem übernachtet er bei Freunden. "Einige machen hier Party, andere prügeln sich - das gefällt mir nicht. Am Anfang war es besser, weil das Schiff nicht voll und ganz neu war." Wegen technischer Probleme waren damals nur 60 Plätze belegt.

Depression statt Integration

Die Standards in Hamburgs Unterkünften sind sehr unterschiedlich. Immerhin scheint die Ordnung langsam zurückzukehren. Davon zeugen Kitas, Therapieräume oder Bewohnerräte. Die Probleme vieler Bewohner jedoch bleiben dieselben: keine Privatsphäre, dreckige und kaputte Einrichtungen, zu Passivität verdammt sein, schwierige Mitarbeiter und Essen, das ihnen nicht schmeckt. 32.500 Menschen fehlt immer noch Raum zum Lernen und zum Leben. Sie müssen stark sein, um auch nach zwei Jahren im Camp noch Hoffnungen auf ein selbstbestimmtes Leben zu haben. Für zu viele geht der Weg in die deutsche Gesellschaft immer noch über den Umweg der Verzweiflung.

Von der Erstaufnahme zur Folgeunterkunft Neuankommende Asylbewerber werden in der Erstaufnahme untergebracht. Dort soll jeder neben einem Bett auch Essen in der Kantine, Bettwäsche, Kleidung aus Kleiderkammern und Produkte zur Körperpflege und Hygiene sowie Reinigungsmittel erhalten. Zudem bekommen die Menschen ein Taschengeld: Alleinstehende 135 Euro im Monat. Die Standards sind sehr unterschiedlich. Manchmal leben vier Personen in einem Container, andernorts wohnen Familien in einer Ein-Raum-Holzhütte. Nach maximal sechs Monaten sollen die Menschen in eine sogenannte Folgeunterkunft ziehen. Auch diese wird bezahlt. Früher waren dies in der Regel Mehrfamilienhäuser oder Modulbauten. Dort hatten die Flüchtlinge eigene Wohnungen mit Küche und Bad. Mittlerweile bestehen auch viele Folgeunterkünfte aus Containern für zwei Personen - mit Gemeinschaftsküche und -Bädern. Der Unterschied beschränkt sich jetzt auf die Möglichkeit zu kochen und etwas mehr Platz. Die Menschen müssen sich selbst versorgen und bekommen dafür monatlich das Taschengeld von 135 Euro und eine Bedarfszuwendung von 219 Euro.

*Namen von der Redaktion geändert

