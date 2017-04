Stand: 28.04.2017 15:00 Uhr

Hamburger Polizei präsentiert gestohlene Räder

Wer in Hamburg ein gestohlenes Fahrrad sucht, könnte es demnächst im Stadtteil Niendorf wiederfinden. Die Polizei wird dort die 1.500 gestohlenen Räder ausstellen, die bei der Razzia am Dienstag beschlagnahmt wurden, wie NDR 90,3 am Freitag berichtete. Die Räder werden im Moment in einer angemieteten Halle katalogisiert. Dafür werden sie fotografiert und mit einer Nummer versehen - eine Arbeit, die vermutlich Wochen in Anspruch nehmen wird. Bei 120 Rädern wurden bereits die Besitzer gefunden, sie werden jetzt informiert.

Der Hamburger Polizei war Anfang der Woche ihr bisher größter Schlag gegen den organisierten Fahrradklau gelungen: Auf einem Firmengelände in der Billstraße in Rothenburgsort wurden etwa 1.500 offenbar gestohlene Räder sichergestellt.

Auch Wohnungen durchsucht

Fast 200 Beamte waren in dem Industriegebiet im Einsatz, um die haufenweise gestapelten Fahrräder wegzurollen. Die Polizei forderte 15 Lkw ein, um alle Räder abzutransportieren. Zudem wurden zeitgleich mehrere Wohnungen in Hamburg und Essen durchsucht.

Die Räder wurden überwiegend in Hamburg, aber auch im gesamten norddeutschen Raum gestohlen, sagte Polizeisprecher Timo Zill. "Wir gehen von einer organisierten Struktur aus, bei der sehr gezielt Diebstähle in Auftrag gegeben wurden." Als Drahtzieher wurden drei Männer im Alter von 42 bis 44 Jahren ermittelt, die offenbar in ganz Norddeutschland Räder klauen ließen, um sie über das Großlager in Hamburg an Abnehmer in Osteuropa weiterzuverkaufen.

In Hamburg werden viele Räder geklaut

Laut ADFC haben Deutschlands Stadtstaaten im Vergleich der Bundesländer die höchsten Diebstahlquoten: Hamburg und Berlin liegen ganz vorn mit jeweils über 800 Fahrraddiebstählen je 100.000 Einwohner. 2016 wurden in Hamburg knapp 17.500 Fahrraddiebstähle angezeigt, 1,6 Prozent mehr als 2015. Den Diebstahl von 680 Rädern konnte die Polizei aufklären, das entspricht laut polizeilicher Kriminalstatistik einer Quote von 3,9 Prozent. Dieser Wert könnte sich nun vervielfachen.

