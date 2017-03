Stand: 15.03.2017 20:00 Uhr

Hamburg ist Wahlstadt für türkisches Referendum

83.000 wahlberechtige Türken können im Hamburger Generalkonsulat über das Verfassungsreferendum abstimmen. Allein 27.000 türkische Staatsangehörige müssen aus Schleswig Holstein extra in die Hansestadt reisen. Das umstrittene Referendum findet in der Türkei zwar erst am 16. April statt, die im Ausland lebenden wahlberechtigten Türken müssen aber schon vorher abstimmen. In Hamburg - wie in ganz Deutschland - sind die türkischen Wahllokale bereits ab dem 27. März zwei Wochen lang geöffnet, wie NDR 90,3 am Mittwoch berichtete.

Türkische Politikerin plant Auftritt in Hamburg Hamburg Journal - 14.03.2017 19:30 Uhr Die Vizechefin der türkischen Regierungspartei AKP hat angekündigt, nach Hamburg zu kommen. Noch ist nicht klar, wann und wo sie auftreten möchte.







Insgesamt leben in Deutschland 1,4 Millionenen wahlberechtigte Türken. Sie stimmten bei den letzten türkischen Parlamentswahlen 2015 mit knapp 60 Prozent für die islamisch-konservative Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayip Erdogan.

AKP-Vorsitzende Nukhet Hotar kommt nach Hamburg

Nach dem Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Tschawuschulo an der Außenalster in der vergangenen Woche hat sich nun die stellvertretende AKP-Vorsitzende Nukhet Hotar in Hamburg angekündigt. Sie wird am Sonntag für drei Tage in die Stadt kommen. Laut eines Hamburger AKP-Mitglieds sucht die Partei derzeit Auftrittsmöglichkeiten in Wilhelmsburg oder Harburg. Sollte sich kein Lokal finden lassen, würde Hotar sich im privaten Rahmen mit wahlberechtigten Türken treffen und Familien und Unternehmer aufsuchen.

Türkischer Außenminister war schon zu Gast

Erst in der vergangenen Woche hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf dem Balkon der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg eine Rede gehalten. Dort wollte er für Zustimmung zur umstrittenen Verfassungsreform in der Türkei geworben, mit dem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Präsidialmacht ausbauen will. Die Rede Cavusogus war höchst umstritten. Schon in den ersten Sätzen griff der Politiker die deutschen Behörden an. Sie hätten die Suche nach einem Veranstaltungsort in der Hansestadt stark behindert. Er warf Deutschland "systematische Propaganda gegen unsere Veranstaltungen" vor. Am Rande der Veranstaltung war außerdem ein Journalist angegriffen worden.

