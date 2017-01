Stand: 09.01.2017 11:27 Uhr

Hamburg auch 2017 eine Stadt voller Baustellen

Autofahrer müssen sich in diesem Jahr in Hamburg auf mindestens 224 größere Baustellen einstellen. Eine Liste für 2017, die NDR 90,3 vorliegt, umfasst 205 Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen und 19 auf Autobahnen. Dazu kommen noch 118 Baumaßnahmen auf weiteren Straßen. "Noch verfallen mehr Straßen, als wir sanieren", begründete Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD) die weiterhin vielen Baustellen in der Stadt. Erst im kommenden Jahr sei mit einer Wende zu rechnen.

In der Innenstadt wird es eng

Dieses Jahr wird besonders viel auf Hauptstraßen in der Hamburger Innenstadt gebaut: Betroffen sind etwa der Holstenwall und der Gorch-Fock-Wall. Außerdem wird die Trasse An der Verbindungsbahn saniert, wo auch gleich neue Radstreifen entstehen. Längere Baustellen gibt es zum Beispiel auch in der Osdorfer Landstraße und im Straßenzug Wandsbeker Allee/Nordschleswiger Straße/Habichtstraße.

Karte: Größere Baustellen in Hamburg 2017

Mammutbaustelle A 7

Die Mammutbaustelle bleibt natürlich auch 2017 der Ausbau der Autobahn 7, insbesondere zwischen Stellingen und Schnelsen. Doch auch auf der anderen Seite der Elbe müssen sich Autofahrer auf Staus gefasst machen: Zwischen Heimfeld und dem Autobahndreieick Hamburg-Südwest an der Grenze zu Niedersachsen wird die A 7 grundsaniert. Dort wird sich der Verkehr ab Mai monatelang Richtung Hannover stauen. "Letztes Jahr haben wir dort in der Gegenrichtung gearbeitet. Das bringt klare Einschränkungen für Autos und Lastwagen mit sich, da will niemand drum herum reden", sagte Rieckhof im Gespräch mit NDR 90,3.

Risse auf der A 1

Überraschend schnell könnte auch der achtstreifige Ausbau der A 7 südlich des Elbtunnels beginnen, sagte der Verkehrsstaatsrat. Wann genau ist aber noch unklar. Rieckhof hebt noch eine unangenehme Baustelle hervor. "Auf der A 1 zwischen dem Kreuz Hamburg-Süd und Stillhorn haben wir überraschend bis zu zwölf Zentimeter tiefe Risse festgestellt", sagt er. Im April gibt es dort Behinderungen wegen einer "Notreparatur".

